Кременчуцькі спортсмени вибороли 186 нагород на Чемпіонаті області з Taekwon-do ITF

У Полтавській області відбувся Чемпіонат області з Taekwon-do ITF, який зібрав 230 спортсменів із різних громад регіону. Турнір став однією з наймасштабніших спортивних подій області. Про це повідомляє пресслужба мерії міста.
Місто Кременчук на змаганнях представляли понад 100 спортсменів. Команда продемонструвала високий рівень підготовки та стабільні результати у різних вікових і вагових категоріях.
За підсумками чемпіонату спортсмени з Кременчука вибороли загалом 186 нагород, зокрема:
85 золотих,
54 срібні,
47 бронзових медалей.
Вагомий внесок у підготовку спортсменів зробили тренери: Каріна Міщенко, Юрій Вдовицький, Артем Григорян, Руслан Біленький, Олег Корабельников, Максим Луценко та Дмитро Євтушенко.
Нагадаємо, що Кременчуцькі легкоатлети здобули нагороди на чемпіонаті України у Львові.
