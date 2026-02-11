На Полтавщині поліція розшукує зниклого безвісти 48-річного Сергія Немудрого. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
За даними правоохоронців, востаннє чоловіка бачили 3 лютого у селі Витівка Полтавського району.
Прикмети зниклого: зріст 175 см, на вигляд 45-50 років, очі темні, має татуювання на лівій руці — літера «С».
Був одягнений у чорну куртку, коричневі штани, чорне взуття та чорну шапку зі смужками.
У поліції просять усіх, хто має будь-яку інформацію щодо місця перебування зниклого, повідомити до правоохоронних органів за телефонами
050-407-43-71, 099-485-50-02, 099-044-73-79 або за екстреними номерами 102 чи 112.
Нагадаємо, на Полтавщині продовжують розшук зниклої безвісти 71-річної Надії Бойко.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.