Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині поліція розшукує зниклого безвісти 48-річного Сергія Немудрого

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 134

 

Востаннє чоловіка бачили 3 лютого

На Полтавщині поліція розшукує зниклого безвісти 48-річного Сергія Немудрого. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, востаннє чоловіка бачили 3 лютого у селі Витівка Полтавського району.

Прикмети зниклого: зріст 175 см, на вигляд 45-50 років, очі темні, має татуювання на лівій руці — літера «С».

Був одягнений у чорну куртку, коричневі штани, чорне взуття та чорну шапку зі смужками.

У поліції просять усіх, хто має будь-яку інформацію щодо місця перебування зниклого, повідомити до правоохоронних органів за телефонами

050-407-43-71, 099-485-50-02, 099-044-73-79 або за екстреними номерами 102 чи 112.

Нагадаємо, на Полтавщині продовжують розшук зниклої безвісти 71-річної Надії Бойко.

Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Поліція Полтавщини
Вверх