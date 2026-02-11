У Кременчуці компанія з групи «Маркетопт» орендуватиме землю під спорткомплекс з готелем і кафе-баром

Сьогодні, 10:00 Переглядів: 340

Після реєстрації права оренди підприємство має сплатити орендну плату за фактичне користування ділянкою з 30 грудня 2025 року до дня укладення договору

У Кременчуці приватному підприємству «Естейт Дівелоп» планують передати в оренду земельну ділянку для завершення будівництва спортивно-оздоровчого комплексу з готелем та кафе-баром. Ділянку надають строком на три роки. Відповідний проєкт рішення винесуть на розгляд міської ради.

Підприємство може отримати землю площею 1938 кв. м на вулиці Давида Кострова, 72-А. Орендна плата становитиме 3% від нормативної грошової оцінки землі щороку.

Після реєстрації права оренди підприємство має сплатити орендну плату за фактичне користування ділянкою з 30 грудня 2025 року до дня укладення договору.

За даними YouControl, ПП «Естейт Дівелоп» зареєстрували у 2018 році. Статутний капітал підприємства становить 5 млн грн. Компанія входить до корпоративної групи «Маркетопт». Серед ключових осіб групи — Віктор Маренич, Станіслав Піскун та Костянтин Кривич.

«Маркетопт» — торгова мережа, що працює в центральних та північно-східних областях України. Магазини функціонують під брендами «Маркетопт», «Маркетопт Express» та «Оптовичок». Головний офіс компанії розташований у Кременчуці.

Віктор Маренич, Костянтин Кривич та Станіслав Піскун є співзасновниками мережі.

Нагадаємо, комітет Ради вимагає перевірок «Маркетопту» від БЕБ, податківців та НБУ через схеми з ФОПами. Значна частина великих торговельних мереж використовує схему «дроблення» бізнесу — коли одна точка працює від імені кількох ФОПів, які формально є малим бізнесом, але фактично виконують функції найманих працівників мережі. Комітет називає це одним із найпоширеніших способів ухилення від сплати податків, що щороку призводить до мільярдних втрат бюджету.

У рішенні комітету зазначено, що мережа «Маркетопт» має 476 магазинів і демонструє суттєві обороти, але значну частину операцій проводять через фізичних осіб-підприємців. За даними податкової, близько 1500 ФОПів обслуговують точки «Маркетопту», а щомісяця подають дані, які не відповідають реальному обсягу продажів.