У Полтавському ОТЦК пояснили різницю між мобілізацією 2022 і 2025 років

У Полтавському обласному ТЦК та СП відреагували на заяви уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця про «системну кризу» в роботі територіальних центрів комплектування. Начальник групи комунікацій Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін в ефірі «Радіо Свобода» заявив, що порівнювати мобілізацію 2022 року і 2025–2026 років некоректно.
За його словами, у 2022 році більшість людей йшли служити добровільно або приходили за повістками без значного спротиву.
Він додав, що нині добровольці проходять шлях рекрутингу, а сама мобілізація не є добровільною.
Істомін також прокоментував закиди щодо вилучення мобільних телефонів у мобілізованих. За його словами, окремої загальної вказівки не було, але таку практику почали застосовувати після публікацій відео з території збірних пунктів.
Він також зазначив, що часто чує критику щодо роботи центрів комплектування, але не бачить конкретних пропозицій щодо альтернативних механізмів забезпечення комплектування війська.
9 лютого уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив про значне зростання кількості скарг на дії ТЦК та СП і назвав ситуацію «системною кризою».
За його словами, у 2022 році до Офісу омбудсмена надійшло 18 звернень щодо порушень з боку ТЦК. У 2025 році — вже 6127 звернень — це майже вдвічі більше, ніж у 2024 році.
Серед найпоширеніших скарг — незаконне обмеження свободи під час затримання і доставки до ТЦК, неналежний огляд військово-лікарськими комісіями та порушення під час розгляду питань про надання відстрочки.
Нагадаємо, після удару по ТЦК у Полтаві загинули троє людей, ще кілька були поранені. У Кременчуці внаслідок атаки пошкоджено понад десяток будинків, двоє людей дістали травми.
