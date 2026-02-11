У Полтавському ОТЦК пояснили різницю між мобілізацією 2022 і 2025 років

Сьогодні, 08:30 Переглядів: 518

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив про значне зростання кількості скарг з 2022 року на дії ТЦК та СП і назвав ситуацію «системною кризою»

У Полтавському обласному ТЦК та СП відреагували на заяви уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця про «системну кризу» в роботі територіальних центрів комплектування. Начальник групи комунікацій Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін в ефірі «Радіо Свобода» заявив, що порівнювати мобілізацію 2022 року і 2025–2026 років некоректно.

За його словами, у 2022 році більшість людей йшли служити добровільно або приходили за повістками без значного спротиву.

— Мобілізація в ці роки — це два абсолютно різних процеси. Фактично весь 2022 рік — це були добровольці, принаймні на першому етапі — однозначно. У другій половині року, якщо це були не добровольці, то люди приходили за повістками та призивалися за мобілізацією, — сказав Істомін.

Він додав, що нині добровольці проходять шлях рекрутингу, а сама мобілізація не є добровільною.

— Якщо ми порівнюємо 2025–2026 роки, то добровольці, якщо вони є, ідуть через рекрутинг. Мобілізація зараз не є добровільною — потрібно це розуміти. І порівнювати 2025 рік і 2022-й, як на мене, це дещо навіть дивно, — зазначив представник ТЦК.

Істомін також прокоментував закиди щодо вилучення мобільних телефонів у мобілізованих. За його словами, окремої загальної вказівки не було, але таку практику почали застосовувати після публікацій відео з території збірних пунктів.

— Почалося це після того, як громадяни почали відверто публікувати відео навіть з території збірних пунктів, повідомляючи в соцмережах, де вони зараз перебувають, що, м’яко кажучи, створювало незручну ситуацію з безпекової точки зору. Особливо після того, як по ТЦК та СП почали завдаватися дронові удари — у нас це було в Полтаві, у Кременчуці. Після цього ТЦК було переміщено, і було б дещо неправильним давати можливість, навіть тим самим військовозобов’язаним, повідомляти, у тому числі й ворогу, де саме перебуває ТЦК, — сказав він.

Він також зазначив, що часто чує критику щодо роботи центрів комплектування, але не бачить конкретних пропозицій щодо альтернативних механізмів забезпечення комплектування війська.

Що заявляє Лубінець

9 лютого уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив про значне зростання кількості скарг на дії ТЦК та СП і назвав ситуацію «системною кризою».

За його словами, у 2022 році до Офісу омбудсмена надійшло 18 звернень щодо порушень з боку ТЦК. У 2025 році — вже 6127 звернень — це майже вдвічі більше, ніж у 2024 році.

Серед найпоширеніших скарг — незаконне обмеження свободи під час затримання і доставки до ТЦК, неналежний огляд військово-лікарськими комісіями та порушення під час розгляду питань про надання відстрочки.

Нагадаємо, після удару по ТЦК у Полтаві загинули троє людей, ще кілька були поранені. У Кременчуці внаслідок атаки пошкоджено понад десяток будинків, двоє людей дістали травми.