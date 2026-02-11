Поліція передасть Кременчуку катер і трейлер для «Гардемарина»

Кременчуцька міська рада планує надати згоду на безоплатне прийняття з державної власності катера та трейлера від Національної поліції України. Майно передадуть на баланс клубу юних моряків «Гардемарин». Про це стало відомо з проєкту рішення міськради, яке мають розглянути на найближчій сесії міськради.
Йдеться про моторний катер UMS-520 «Спрут 11» 2013 року випуску та трейлер 2013 року випуску, які нині перебувають на балансі Головного управління Нацполіції в Полтавській області.
Катер і трейлер зобов’язуються використовувати за цільовим призначенням — для роботи закладу позашкільної освіти. Відчужувати їх у приватну власність не дозволять.
Проєкт підготували на підставі звернення Головного управління Нацполіції в Полтавській області та листа клубу «Гардемарин».
