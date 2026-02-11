Справжня панацея від багатьох хвороб від газети «Для дому і сім'ї»

Рисовий квас - натуральний пробіотичний напій, що ефективно очищає організм, виводить зайві солі, щавлеву кислоту та полегшує біль у суглобах при остеохондрозі

Він покращує травлення, зміцнює імунітет, знижує артеріальний тиск і допомагає при серцево-судинних захворюваннях

У літр відстояної перевареної води всипати чотири столові ложки будь-якого рису (цілого!), три столові ложки цукру та кинути п’ять родзинок чорного кольору. Розмішати й настоювати чотири дні. Після цього напій потрібно відцідити, перелити в зручний посуд і зберігати в холодильнику.

Наступну порцію готують із решток першої: до осаду, що залишився після злитого квасу, додати літр води, три столові ложки рису, стільки ж цукру та чотири родзинки. Настоювати в тому ж режимі.

Після другого зливання рисового квасу залишок не викидайте, використовуйте його для третьої порції, додавши по дві столові ложки рису та цукру, три родзинки.

Пити по пів склянки тричі на день після їжі.

Перед початком лікування квасом варто проконсультуватися з лікарем, особливо за наявності хронічних захворювань.