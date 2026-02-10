КП «Спецсервіс Кременчук» просить містян допомогти пункту тимчасового утримання тварин

Колектив підприємства КП «Спецсервіс Кременчук» звертається з проханням до небайдужих зробити «ревізію» своїх шаф та поділитися непотрібними теплими речами з тваринами, які перебувають у пункті тимчасового утримання. Ці речі допоможуть зігріти чотирилапих у холодну пору року та подарують їм часточку людської любові. Про це повідомила пресслужба Кременчуцької міської ради.

Зараз на КП «Спецсервіс Кременчук» є велика потреба у:

теплих речах (куртки, светри, пальта…);

матрацах (без пружин), простирадлах, подушок (не пір'яні), килимах тощо;

посуді металевому: каструлях, мисках, відрах.

У пункті тимчасового утримання тварин також радо приймуть будь-яку їжу для тварин (м'ясо, консерви, сухий корм тощо).

КП «Спецсервіс-Кременчук» знаходиться за адресою: вул. Левка Лук`яненка, 48/75.

Телефон - 067 203 21 97.

Графік роботи:

пн-чт – 8.00-17.15;

пт – 8.00-16.00;

сб-нд – 8.00-17.00.

З 12.00 до 13.00 - обідня перерва.

Нагадаємо, наприкінці грудня Валерій Декусар залишив посаду керівника комунального підприємства «Спецсервіс-Кременчук».

Ми писали, що у Кременчуці вже готовий проєкт створення сучасного притулку для тварин, який відповідатиме європейським стандартам утримання. Його ідею представники КП «Спецсервіс-Кременчук» презентували 10 листопада на засіданні депутатської комісії.

У жовтні ми писали, що «Спецсервіс-Кременчук» просить допомогти пункту тимчасового утримання тварин теплими речами та кормом.

Тоді ж ми повідомляли, що КП «Спецсервіс-Кременчук» отримує гуманітарну допомогу, але потребує й допомоги небайдужих громадян.