КП «Спецсервіс Кременчук» просить містян допомогти пункту тимчасового утримання тварин

Колектив підприємства КП «Спецсервіс Кременчук» звертається з проханням до небайдужих зробити «ревізію» своїх шаф та поділитися непотрібними теплими речами з тваринами, які перебувають у пункті тимчасового утримання. Ці речі допоможуть зігріти чотирилапих у холодну пору року та подарують їм часточку людської любові. Про це повідомила пресслужба Кременчуцької міської ради.
Зараз на КП «Спецсервіс Кременчук» є велика потреба у:
У пункті тимчасового утримання тварин також радо приймуть будь-яку їжу для тварин (м'ясо, консерви, сухий корм тощо).
КП «Спецсервіс-Кременчук» знаходиться за адресою: вул. Левка Лук`яненка, 48/75.
Телефон - 067 203 21 97.
Графік роботи:
З 12.00 до 13.00 - обідня перерва.
Нагадаємо, наприкінці грудня Валерій Декусар залишив посаду керівника комунального підприємства «Спецсервіс-Кременчук».
Ми писали, що у Кременчуці вже готовий проєкт створення сучасного притулку для тварин, який відповідатиме європейським стандартам утримання. Його ідею представники КП «Спецсервіс-Кременчук» презентували 10 листопада на засіданні депутатської комісії.
У жовтні ми писали, що «Спецсервіс-Кременчук» просить допомогти пункту тимчасового утримання тварин теплими речами та кормом.
Тоді ж ми повідомляли, що КП «Спецсервіс-Кременчук» отримує гуманітарну допомогу, але потребує й допомоги небайдужих громадян.
