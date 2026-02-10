ГО "Захист держави"
Кременчук

КП «Спецсервіс Кременчук» просить містян допомогти пункту тимчасового утримання тварин

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 388 Коментарів: 1

 

Кременчуківців просять поділитися з тваринами непотрібними теплими речами

Колектив підприємства КП «Спецсервіс Кременчук» звертається з проханням до небайдужих зробити «ревізію» своїх шаф та поділитися непотрібними теплими речами з тваринами, які перебувають у пункті  тимчасового утримання. Ці речі допоможуть зігріти чотирилапих у холодну пору року та подарують їм часточку людської любові. Про це повідомила пресслужба Кременчуцької міської ради.

Зараз на КП «Спецсервіс Кременчук» є велика потреба у:

  • теплих речах (куртки, светри, пальта…);
  • матрацах (без пружин), простирадлах, подушок (не пір'яні), килимах тощо;
  • посуді металевому: каструлях, мисках, відрах.

У пункті  тимчасового утримання тварин також радо приймуть будь-яку їжу для тварин (м'ясо, консерви, сухий корм тощо).

КП «Спецсервіс-Кременчук» знаходиться за адресою: вул. Левка Лук`яненка, 48/75.

Телефон - 067 203 21 97.

Графік роботи:

  • пн-чт – 8.00-17.15;
  • пт – 8.00-16.00;
  • сб-нд – 8.00-17.00.

З 12.00 до 13.00 - обідня перерва.

Нагадаємо, наприкінці грудня Валерій Декусар залишив посаду керівника комунального підприємства «Спецсервіс-Кременчук»

Ми писали, що у Кременчуці вже готовий проєкт створення сучасного притулку для тварин, який відповідатиме європейським стандартам утримання. Його ідею представники КП «Спецсервіс-Кременчук» презентували 10 листопада на засіданні депутатської комісії.

У жовтні ми писали, що «Спецсервіс-Кременчук» просить допомогти пункту тимчасового утримання тварин теплими речами та кормом.

Тоді ж ми повідомляли, що КП «Спецсервіс-Кременчук» отримує гуманітарну допомогу, але потребує й допомоги небайдужих громадян.

ПО ТЕМІ:

На КП «Спецсервіс-Кременчук» проводять ремонт вольєрів для котів — до його закінчення тварин не приймають

«Спецсервіс-Кременчук» нині переповнений безпритульними тваринами: місто планує розширити територію

«Спецсервіс Кременчук» планує придбати бокси для утримання та лікування котів

«Спецсервіс» знайшов родину врятованому собаці, а потім знайшлися попередні господарі…

У Кременчуці побудують вольєри для тимчасового утримання безпритульних тварин

1
Автор: Віктор Крук
Теги: Спецсервіс-Кременчук допомога тваринам
Коментарі: 1

96
sezheldybin:
Сьогодні, 20:12

Надо помочь обязательно , ведь у шмэрии долга сколько там ? 53, или 54 мулимона грн ?


0 0

