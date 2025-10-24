КП «Спецсервіс-Кременчук» отримує гуманітарну допомогу, але потребує й допомоги небайдужих громадян

Сьогодні, 19:00 Переглядів: 140

«Кременчуцький Телеграф» опублікував звернення колективу комунального підприємства «Спецсервіс-Кременчук» з проханням до небайдужих людей поділитися непотрібними теплими речами з тваринами, які перебувають у пункті тимчасового утримання.

У КП «Спецсервіс-Кременчук» є потреба в теплих речах, матрацах, простирадлах, килимах тощо. Крім того на комунальному підприємстві також радо приймуть металеву посуду та будь-яку їжу для тварин (м’ясо, консерви, сухий корм).

Ми написали адресу, за якою знаходиться КП «Спецсервіс-Кременчук» (вул. Левка Лук`яненка, 48/75), графік роботи підприємства та номер робочого телефону (067 203 21 97).

У наших читачів виникли питання чи був на КП «Спецсервіс-Кременчук» сформований статутний капітал та чи отримувало підприємство гуманітарну допомогу та як вона обліковується. Ці питання ми задали директору КП «Спецсервіс-Кременчук» Валерію Декусар.

— Гуманітарну допомогу ми отримували як від міжнародних організацій, так і від підприємств, організацій та просто небайдужих громадян. Вона обліковується та використовується для годування тварин відповідно до нормативних документів, - пояснив керівник комунального підприємства.

Валерій Декусар зазначив, що отримувати допомогу від міжнародних організацій допомагає КП «Інститут розвитку Кременчука». Втім, така допомога надходить не частіше одного разу на півріччя та не в тих обсягах, які б могли задовольнити усі потреби в годуванні тварин. Крім того на підприємство передають прострочені продукти харчування, а також приносять їжу для тварин окремі небайдужі люди, які люблять тварин та хочуть їм допомогти.

Проте, через похолодання собаки та коти, які перебувають у пункті тимчасового утримання, наразі потребують як теплих речей, так і додаткової їжі. Й тому колектив комунального підприємства оприлюднив це звернення та з радістю прийме таку допомогу від тих, хто готовий поділитися речами та продуктами з тваринами, що не мають своєї домівки.

Назвати розмір статутного капіталу КП «Спецсервіс-Кременчук» телефоном Валерій Декусар відмовився, зазначивши, що може зробити це тільки на підставі офіційного запиту нашого видання. Такий запит ми підготуємо та відправимо.