Сьогодні, 11 червня, під час розгляду на засіданні депутатської комісії Кременчуцької міськради з питань бюджету та фінансів проєкту рішення щодо внесення змін програми «Охорона тваринного світу та регулювання чисельності безпритульних тварин на 2024-2026 роки», постало питання щодо можливості приймання на підприємстві новонароджених кошенят.
Голова комісії Олександр Плескун навів приклад, як жителька його виборчого округу, яка має вдома 5 кішок рятувала сімох кошенят, яких хтось викинув на вулицю.
Він пояснив, що наразі на КП «Спецсервіс-Кременчук» триває ремонт блоку, де утримуються кішки, й тому поки цих тварин не приймають.
За його словами, з чисто гуманітарних мотивів, працівники підприємства прийняли у цій жінки кошенят, але тримали їх не у вольєрі, а в офісі.
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