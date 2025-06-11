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На КП «Спецсервіс-Кременчук» проводять ремонт вольєрів для котів — до його закінчення тварин не приймають

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 65

 

Ремонт блоків із заміною вольєрів планують завершити протягом одного-двох місяців

Сьогодні, 11 червня, під час розгляду на засіданні депутатської комісії Кременчуцької міськради з питань бюджету та фінансів проєкту рішення щодо внесення змін програми «Охорона тваринного світу та регулювання чисельності безпритульних тварин на 2024-2026 роки», постало питання щодо можливості приймання на підприємстві новонароджених кошенят.

Голова комісії Олександр Плескун навів приклад, як жителька його виборчого округу, яка має вдома 5 кішок рятувала сімох кошенят, яких хтось викинув на вулицю.

— Їх могли порвати собаки. Вона їх врятувала, але до дому взяти не могла, бо має вже п’ять. Ви їй допомогли. А яка взагалі концепція щодо рятування маленьких кошенят? — запитав він у директора КП «Спецсервіс-Кременчук» Валерія Декусара.

Він пояснив, що наразі на КП «Спецсервіс-Кременчук» триває ремонт блоку, де утримуються кішки, й тому поки цих тварин не приймають.

— Ми міняємо блоки у вольєрах. Раніше там були дерев’яні, а їх особливістю було те, що вони накопичують інфекції. І тварини там гинули. Зараз ставимо гігієнічні, які будуть безпечними для кішок. Вони вже на складі. Ремонт робимо власними силами, тому закінчити зможемо не раніше ніж через місяць — два, — відповів Велерій Декусар.

За його словами, з чисто гуманітарних мотивів, працівники підприємства прийняли у цій жінки кошенят, але тримали їх не у вольєрі, а в офісі.

— Ми змогли протягом дня їх усіх роздати кременчужанам. Проте найближчим часом, до закінчення ремонту, ми кошенят не приймаємо, — пояснив директор підприємства та зауважив, що на КП «Спецсервіс-Кременчук» наразі працюють тільки ті, хто дуже любить тварин і турбується про них.
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Автор: Віктор Крук
Теги: Спецсервіс-Кременчук кошенята Кременчуцька міська рада депутатська комісія
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