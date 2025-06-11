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Надзвичайні новини

Двох нетверезих водіїв затримали кременчуцькі патрульні під час нічного чергування

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 108

 

Один із водіїв не мав права керувати автомобілем

Упродовж нічного чергування у Кременчуці патрульні виявили двох нетверезих водіїв. Про це інформують у пресслужбі батальйону патрульної поліції Кременчука. 

Одного з керманичів патрульні зупинили учора, 10 червня, близько 22.00 під час патрулювання на вулиці Академіка Герасимовича. У водія були явні ознаки алкогольного сп’яніння, а прилад Драгер показав результат 1,31 проміле. До того ж під час перевірки документів патрульні виявили, що водій не має права на керування автомобілем.

Ще одного нетверезого керманича затримали сьогодні, 11 червня, близько 6.00 на вулиці Халаменюка. Результат огляду показав, що в організмі водія міститься 2,37 проміле алкоголю — це у майже 12 разів перевищує допустиму норму.

Обох водіїв патрульні відсторонили від керування та склали відповідні адміністративні матеріали, які будуть направлені до суду.

Нагадаємо, упродовж минулого тижня у Кременчуці патрульні зупинили 27 нетверезих водіїв.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: нетверезий водій патрульна поліція
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