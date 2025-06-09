Минулого тижня патрульна поліція в Кременчуці виявила 27 п’яних водіїв та затримала 19 правопорушників

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 94

Патрульна поліція Кременчука звітувалась про результати своєї роботи за минулий тиждень. Відповідну інформацію оприлюднила її пресслужба на офіційній сторінці у Facebook.

Загалом патрульні протягом минулого тижня:

опрацювали 410 викликів;

виявили 27 водіїв з ознаками сп’яніння;

затримали 19 осіб, підозрюваних у скоєнні правопорушень;

оформили 730 адміністративних матеріалів, із яких 676 — за порушення ПДР.

Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли, що згідно зі статистичними даними, за 5 місяців поточного року в Полтавській області сталися 344 ДТП, в яких 53 особи загинули, а 447 були травмовані. Значний сплеск аварійності на території області спостерігався у травні. Лише за цей місяць в регіоні сталося 82 ДТП, в яких 18 людей загинули, а 97 громадян отримали травми. Одними з головних причин ДТП є керування транспортним засобом у стані сп’яніння та керування автомототранспортом особами, які не мають відповідних категорій. Учасниками ДТП часто стають діти. Були випадки коли діти сідають за кермо квадроциклів, мопедів, мотоциклів чи автомобілів без будь-яких навичок керування, що призводило до тяжких наслідків.