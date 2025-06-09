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Минулого тижня патрульна поліція в Кременчуці виявила 27 п’яних водіїв та затримала 19 правопорушників

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 94

 

Загалом патрульні виїжджали за викликами громадян 410 разів

Патрульна поліція Кременчука звітувалась про результати своєї роботи за минулий тиждень. Відповідну інформацію оприлюднила її пресслужба на офіційній сторінці у Facebook.  

Загалом патрульні протягом минулого тижня:

  • опрацювали 410 викликів;
  • виявили 27 водіїв з ознаками сп’яніння;
  • затримали 19 осіб, підозрюваних у скоєнні правопорушень;
  • оформили 730 адміністративних матеріалів, із яких 676 — за порушення ПДР.

 

Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли, що згідно зі статистичними даними, за 5 місяців поточного року в Полтавській області сталися 344 ДТП, в яких 53 особи загинули, а 447 були травмовані. Значний сплеск аварійності на території області спостерігався у травні. Лише за цей місяць в регіоні сталося 82 ДТП, в яких 18 людей загинули, а 97 громадян отримали травми. Одними з головних причин ДТП є керування транспортним засобом у стані сп’яніння та керування автомототранспортом особами, які не мають відповідних категорій. Учасниками ДТП часто стають діти. Були випадки коли діти сідають за кермо квадроциклів, мопедів, мотоциклів чи автомобілів без будь-яких навичок керування, що призводило до тяжких наслідків.

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Автор: Віктор Крук
Теги: патрульна поліція нетверезий водій правопорушення затримали
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