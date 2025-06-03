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Протягом травня на Полтавщині сталося 82 ДТП, в яких загинуло 18 людей, а 97 отримали травми

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 86

 

Поліція закликає громадян суворо дотримуватися правил дорожнього руху

Згідно зі статистичними даними, за 5 місяців поточного року в Полтавській області сталися 344 дорожньо-транспортні пригоди, в яких 53 особи загинули, а 447 були травмовані. За фактами цих ДТП поліція проводить досудові розслідування. Про це повідомила пресслужба Головного управління Нацполіції в Полтавській області.

Значний сплеск аварійності на території області спостерігався у травні. Лише за цей місяць в регіоні сталося 82 дорожньо-транспортні пригоди, в яких 18 людей загинули, а 97 громадян отримали травми.

 

Переважна більшість ДТП стається через порушення правил маневрування (виїзд за межі проїзної частини та зіткнення із перешкодою), правил проїзду перехресть та пішохідних переходів. Особливо небезпечним є керування транспортним засобом у стані сп’яніння, а також керування автомототранспортом особами, які не мають відповідних категорій, не досягли віку, з якого дозволено керувати транспортом та не мали достатніх навичок керування транспортними засобами.

 
Учасниками дорожньо-транспортних пригод стають діти. Лише у травні на території області сталося 12 ДТП за участю дітей, в яких одна дитина загинула та 14 — травмовані. Більшість ДТП за участю неповнолітніх стаються через незнання ними Правил дорожнього руху, несподіваний вихід на дорогу, або катання проїзною частиною на велосипедах, роликах та самокатах без супроводу дорослих. Також були випадки коли діти сідають за кермо квадроциклів, мопедів, мотоциклів чи автомобілів без будь-яких навичок керування, що призводило до тяжких наслідків.
 
Враховуючи різкий сплеск аварійності в травні поточного року, поліція Полтавщини закликає всіх учасників дорожнього руху суворо дотримуватися правил дорожньої безпеки. А батькам рекомендуємо під час літніх канікул посилити контроль за дозвіллям дітей. 
У поліції радять постійно нагадувати неповнолітнім, що:

  • переходити дорогу потрібно тільки по пішохідному переходу на зелене світло світлофора та у відведених для цього місцях;
  • небезпечно вибігати на проїзну частину дороги;
  • на одязі пішоходів доцільно закріпити світловідбивні елементи — це зробить їх помітними для водіїв у темряві або в умовах обмеженої видимості.

 

— Не дозволяйте дітям їздити на тих транспортних засобах, навички водіння яких у них відсутні. Власним прикладом показуйте, як дотримуватися правил дорожнього руху, — радять правоохоронці.

Вони також закликають водіїв неухильно дотримуватися Правил, бути уважними та відповідальними учасниками дорожнього руху, акцентуючи на обов’язковому дотриманні швидкісного режиму, правил маневрування та проїзду перехресть.

— Пам’ятайте, що безпека на дорогах залежить від кожного із нас. Тож бережіть себе та тих хто поруч, — резюмвували у повідомленні.

 

Нагадаємо, сьогодні близько 5.00 у Кременчуці сталася ДТП — п’яний водій BMW не впорався з керуванням, злетів з дороги та в’їхав в електроопору.

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Автор: Віктор Крук
Теги: поліція Полтавщини ДТП загиблі діти нетверезий водій
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