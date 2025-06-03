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Надзвичайні новини

У Кременчуці п’яний водій BMW врізався в електроопору: відео моменту ДТП

Сьогодні, 11:34 Переглядів: 242 Коментарів: 1

 Порушник мав майже 1,9 проміле алкоголю в крові

3 червня близько 5.00 на проспекті Полтавському у Кременчуці сталася ДТП. Водій BMW не впорався з керуванням, злетів з дороги та в’їхав в електроопору.

Як повідомили патрульні, 34-річний керманич мав явні ознаки сп’яніння. Тест на «Драгері» показав 1,89 проміле — майже у 10 разів більше за допустиму норму.

Поліціянти склали на чоловіка два протоколи:

  • за ч.1 ст.130 КУпАП — керування у стані сп’яніння;
  • за ст.124 КУпАП — порушення ПДР, що призвело до ДТП.

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: ДТП патрульна поліція
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Коментарі: 1

5 157
1
zzzzzz:
Сьогодні, 12:50

Знов бмв....


0 0

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