У Лубнах водій наїхав на 13-річного хлопця на електросамокаті

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2 червня близько 11.10 у Лубнах на вулиці Миру сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій Nissan Juke, 67-річний місцевий мешканець, наїхав на 13-річного хлопця, який їхав на електросамокаті. Про це повідомили в поліції Полтавщини.

Унаслідок аварії підліток отримав травми. Його доставили до Лубенської лікарні інтенсивного лікування.

За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження. Обставини аварії з’ясовують.

Нагадаємо, того ж дня у Кременчуці Hyundai Elantra збив жінку.