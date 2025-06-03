У Лубнах водій наїхав на 13-річного хлопця на електросамокаті

2 червня близько 11.10 у Лубнах на вулиці Миру сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій Nissan Juke, 67-річний місцевий мешканець, наїхав на 13-річного хлопця, який їхав на електросамокаті. Про це повідомили в поліції Полтавщини.
Унаслідок аварії підліток отримав травми. Його доставили до Лубенської лікарні інтенсивного лікування.
За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження. Обставини аварії з’ясовують.
Нагадаємо, того ж дня у Кременчуці Hyundai Elantra збив жінку.
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