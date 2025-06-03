У Кременчуці відбувся закритий Кубок міста з Taekwondo WT

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 119

У змаганнях взяли участь 130 спортсменів — це фінальні старти перед Чемпіонатом України

31 травня у Кременчуці провели Закритий Кубок міста з олімпійського виду спорту Taekwondo WT. Про це повідомив почесний президент Кременчуцької федерації Taekwondo WT Олександр Березянський.

На татамі вийшли 130 спортсменів. У федерації зазначають, що учасники продемонстрували високий рівень підготовки, витримку та волю до перемоги.

Турнір став фінальним етапом перед літнім циклом підготовки до Чемпіонатів України та всеукраїнських зборів.

— Щиро дякую тренерам за віддану працю, щоденну підтримку та розвиток юних чемпіонів, — зазначив Березянський.