У Кременчуці відбувся закритий Кубок міста з Taekwondo WT

31 травня у Кременчуці провели Закритий Кубок міста з олімпійського виду спорту Taekwondo WT. Про це повідомив почесний президент Кременчуцької федерації Taekwondo WT Олександр Березянський.
На татамі вийшли 130 спортсменів. У федерації зазначають, що учасники продемонстрували високий рівень підготовки, витримку та волю до перемоги.
Турнір став фінальним етапом перед літнім циклом підготовки до Чемпіонатів України та всеукраїнських зборів.
Нагадаємо, що у травні кременчуцькі тхеквондисти привезли 21 медаль із Всеукраїнського турніру в Полтаві.
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