У Кременчуці сталась аварія: постраждала пішохідка

Вдень 2 червня на вулиці Республіканська автомобіль Hyundai Elantra збив жінку. Внаслідок аварії потерпіла отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували. Про це повідомили у поліції Полтавщини.
Нині вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середнього ступеня тяжкості тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України.
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