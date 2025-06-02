У Кременчуці сталась аварія: постраждала пішохідка

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Вдень 2 червня на вулиці Республіканська автомобіль Hyundai Elantra збив жінку. Внаслідок аварії потерпіла отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували. Про це повідомили у поліції Полтавщини.

Нині вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середнього ступеня тяжкості тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України.

— Для встановлення обставин події слідчі поліції звертаються до очевидців з проханням надати інформацію, яка може бути корисною для об’єктивного розслідування даної ДТП. Контактний телефон поліції: +380 (67) 506 19 68 або 102, — йдеться у повідомленні.