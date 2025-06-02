Паперів стало менше, а прийняття рішень прискорилось: Міноборони покращило процедури проходження ВЛК

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 180

Міністерство оборони затвердило зміни до Положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ, метою яких є спрощення документообігу, пришвидшення прийняття рішень та зниження ризику помилок через людський фактор.

Як повідомляють у пресслужбі Міноборони, нововведення вже набрали законної сили та стосуються таких аспектів:

Документообіг між комісіями, ТЦК та військовими частинами

Якщо постанова ВЛК (наприклад, про статус «придатний до військової служби»), не потребує затвердження вищою інстанцією, документи більше не друкуються для передачі до ТЦК, а автоматично надсилаються в електронному вигляді до реєстру «Оберіг». У паперовому вигляді до ТЦК окрім постанов передаються лише картки обстеження та супровідні документи. Військовим частинам ВЛК друкує та надсилає дві копії постанови.

Якщо постанова ВЛК потребує затвердження вищою інстанцією (наприклад, про статус «непридатний» або «тимчасово непридатний» до військової служби), документи передаються в електронному вигляді через Кабінет ВЛК. Паперові документи (окрім постанов) передаються до ВЛК вищого рівня не пізніше наступного дня після завершення медичного огляду. Раніше цей процес тривав до 5 днів і передбачав друк усіх документів.

Строки перевірки документів військово-лікарськими комісіями:

запроваджено чіткий граничний строк перевірки документів ВЛК — не більше 5 днів з дня надходження документів;

якщо документи перевіряє ВЛК обласного/міського ТЦК, і немає помилок, документи за постановою «непридатний» мають бути передані до штатної ВЛК не пізніше наступного дня після завершення перевірки. В інших випадках рішення автоматично надсилаються до реєстру «Оберіг», а паперові документи — до ТЦК;

якщо документи перевіряє штатна ВЛК, то електронний документ та протокол засідання автоматично передаються в реєстр. Паперові копії протоколу засвідчуються печаткою та надсилаються до ТЦК: для військовозобов’язаних — 2 примірники, для військовослужбовців — 4.

Як зазначають в Міноборони, «цифровізація процесів та чіткі строки перевірок сприятимуть швидшому ухваленню рішень».

Процес видачі рішень ВЛК особам, які проходили медичний огляд

Якщо рішення комісії не потребує затвердження штатною ВЛК, громадянин може отримати документ безпосередньо у медичному закладі, у якому проходив медичний огляд, у день звернення. Раніше рішення комісії видавали лише у ТЦК за місцем перебування на обліку.

Якщо затвердження потрібно, ТЦК самостійно друкує документ з постановою з реєстру «Оберіг», засвідчує його печаткою та видає разом з протоколом. Раніше документ видавався лише після того, як ТЦК отримає протокол засідання штатної ВЛК.

Верховна Рада продовжила строк проходження повторного ВЛК для обмежено придатних до 5 червня

Нагадаємо, Верховна Рада 12 лютого 2025 року ухвалила закон № 4235-ІХ, яким продовжила термін проходження повторної ВЛК військовозобов’язаними, які раніше були визнані обмежено придатними, до 5 червня 2025 року.

Нещодавно ми писали з посиланням на народного депутата, члена комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Верховної Ради Федора Веніславського, що повторна ВЛК визнає придатними до військової служби з можливими обмеженнями 99% тих, хто раніше був визнаний обмежено придатним.

Як повідомила пресслужба Полтавського обласного ТЦК та СП, у разі непроходження повторного ВЛК цією категорією військовозобов’язаних, відповідні звернення будуть направлені до Нацполіції для адміністративного затримання та доставлення військовозобов’язаних до районних ТЦК. Крім того, такі громадяни будуть притягнуті до адмінвідповідальності та з одночасним проходженням ВЛК. Розмір штрафу за невиконання вимог законодавства — від 17 000 до 25 500 грн.

Громадяни, яких визнали обмежено придатними, зобов’язані самостійно звернутися до ТЦК за направленням на ВЛК

Раніше ми вже писали, що військовозобов’язані, яких визнали обмежено придатними до військової служби, підлягають повторному медичному огляду, який потрібно пройти до 5 червня 2025 року. Такі особи зобов’язані самостійно отримати направлення на проходження ВЛК без очікування повістки. Його можна отримати в ТЦК або через мобільний додаток «Резерв +».

У березні ми повідомляли, що Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт, який дає військовозобов’язаним можливість отримати знижку в 50% у разі добровільної сплати штрафу від ТЦК.

Міноборони запускає у додатку «Резерв+» новий сервіс — електронне направлення на ВЛК

Ми також писали, що Міноборони впроваджує реформу ВЛК. На першому етапі її реалізації з’явиться можливість надіслати запит на направлення на ВЛК через мобільний застосунок «Резерв+», отримати сповіщення з деталями та вирушити до закладу охорони здоров’я, вказаному в направленні, без необхідності відвідувати ТЦК.