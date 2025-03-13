Верховна Рада прийняла закон про 50% знижку на штраф від ТЦК за порушення військового обліку

Вчора, 20:02 Переглядів: 271

В Україні близько 6 млн військовозобов'язаних досі не оновили свої облікові дані в ТЦК

Верховна Рада України в четвер, 13 березня, прийняла в цілому законопроєкт, який пропонує дати військовозобов'язаним знижку в 50% у разі добровільної сплати штрафу від ТЦК. Про це написала Судово-юридична газета та повідомили на порталі Верховної Ради.

Законопроєкт №12093 надає можливість військовозобов'язаному, якого притягнули до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку, протягом 10 днів самостійно звернутися до уповноважених органів та сплатити накладений штраф у розмірі 50% від мінімального розміру. Тобто, у сумі 8500 грн замість 17 000 грн.

Аби скористатись таким правом, військовозобов'язаний зможе звернутися до ТЦК, в якому він перебуває на обліку, з заявою, в якій зазначає, що не заперечує допущене порушення та згоден на притягнення до адміністративної відповідальності. Таку заяву можна буде подати особисто в письмовій формі або через електронний кабінет у «Резерв+». Після цього керівник ТЦК протягом трьох днів має перевірити заяву та винести постанову по справі. Окрім надання знижки в 50%, у законопроєкті №12093 пропонується закриття адміністративних проваджень за порушення військового обліку стосовно тих чоловіків, які добровільно підуть на військову службу.

Як зазначено у пояснювальній записці до законопроєкту, його метою є стимулювання військовозобов'язаних здійснювати уточнення даних, а також наповнення державного бюджету коштом добровільної сплати штрафів.

Зазначимо, що в травні 2024 року набули чинності зміни до законодавства, які передбачали необхідність військовозобов’язаним оновити свої дані щодо військового обліку.

Законопроєктом №12093 передбачається можливість для тих громадян, які вже проходять військову службу, бути звільненими від сплати такого штрафу.

Статтею 210-1 КУпАП (порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію) передбачена санкція у розмірі від 17 000 до 25 500 грн. Законопроєкт №12093 надає можливість сплатити штраф віддалено за допомогою банківських інструментів у розмірі 8500 грн.

У Верховній Раді ухвалили законопроєкт про 50% знижку на штраф для порушників правил військового обліку

Нагадаємо, раніше «Кременчуцький Телеграф» писав, що 9-го січня 2024 року Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт № 12093 «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо удосконалення механізмів притягнення осіб до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку та законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію», який внесли до парламенту на початку жовтня.

У ньому пропонувалося удосконалити порядок притягнення до адмінвідповідальності за порушення правил військового обліку, зокрема надати можливість сплатити штраф за таке порушення шляхом «самостійного звернення особи до ТЦК та СП та добровільної сплатити накладеного штрафу у розмірі 50% від мінімального визначеного статтею розміру».

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Законопроєкт був зареєстрований у Верховній Раді 7 жовтня 2024 року. Його авторами стали члени парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності, включно з його очільником Сергієм Іонушасом. Автори законопроєкту обґрунтували необхідність його прийняття тим, що надто багато військовозобов’язаних цього року так і не уточнили свої персональні дані, як того вимагало законодавство. А суми штрафу завеликі.

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Упродовж 2024 році понад 6 млн військовозобов’язаних громадян так і не уточнили в ТЦК свої військово-облікові дані, як того вимагав закон про вдосконалення мобілізації. А за неуточнення персональних даних у строк 60 днів без поважних причин передбачений штраф розміром від 17 000 грн до 25 500 грн.

Рада підтримала законопроєкт про кримінальну відповідальність за порушення при мобілізації для керівників ТЦК та ВЛК

Вчора ми писали, що Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт № 12442 щодо запровадження кримінальної відповідальності за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, вчинені керівниками ТЦК та головами та членами ВЛК. Він передбачає покарання за порушення порядку медогляду та призову під час проведення мобілізації.