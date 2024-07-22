Штраф від ТЦК із 17 000 може зрости до 37 500 грн — у виконавчій службі поянили чому

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 876 Коментарів: 2

Якщо не заплатити штраф вчасно, його сума зростає удвічі й до неї додасться виконавчий збір

У разі несплати штрафу за порушення правил військового обліку його сума може зросте удвічі. А мінімальний штраф, передбачений статтею 210 КУпАП у 17 тисяч гривень, після відкриття виконавчого провадження зросте до 37 500 гривень. Про це розповіла завідувачка сектору аналітики та статистики Управління забезпечення примусового виконання рішень у Кіровоградській області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції Тетяна Омелькіна, повідомило «Суспільне».

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Якщо раніше за порушення правил військового обліку суми штрафів становили від 510 до 850 грн, то після набрання чинності новим законом №3696-IX вони зросли під час воєнного стану до 17 — 25,5 тисяч гривень.

Як і всі штрафи сплатити добровільно та без додаткових проблем можна упродовж 15 днів з дня винесення постанови про притягнення до адмінвідповідальності.

— Якщо ж так сталося, що 15 днів минули, і несплачений штраф передали до виконавчої служби для примусового виконання, то сума відповідно зростає до 34 тисяч. Якщо додати 10% виконавчого збору й інші витрати, то це виходить 37,5 тисяч гривень, — сказала Тетяна Омелькіна.

Після відкриття виконавчого провадження державний виконавець направляє запити, щоб встановити наявність грошей, рухомого та нерухомого майна у боржника. Після цього з метою погашення боргу можуть арештувати спочатку рахунки, а потім транспорт та нерухомість.

— Не проводять стягнення, якщо це єдине житло і земельна ділянка за умови, що сума стягнення за виконавчим документом не перевищує 160 тисяч гривень. Також є перелік майна, яке не може бути стягнене. Наприклад, це холодильник і телевізор, якщо вони одні на родину. Якщо боржник має частку у спільній власності, то, щоб визначити її, державний виконавець звертається до суду. Коли ж борг погашають, всі арешти знімаються, — розповіла посадовиця.

Як вона зазначила, військовозобов’язані стають боржниками переважно з двох причин — за неявку за викликом до ТЦК і за втрату військово-облікових документів.

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Спочатку від таких осіб вимагають добровільну сплату штрафу упродовж 15 днів. Якщо цього не стається, ТЦК передає постанову до виконавчої служби для примусового стягнення грошей, і тоді сума штрафу зростає удвічі.

— Якщо порівняти з попередніми роками, то основна кількість документів від ТЦК почала надходити цього року, — розповіла Тетяна Омелькіна.

Необхідність оновлювати свої персональні дані нікуди не зникла — речник Полтавського обласного ТЦК Істомін

Нагадаємо, ТЦК на Полтавщині готуються до розсилки повісток засобами поштового зв’язку після 16 липня. Як зазначив речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін, наразі ведеться внутрішня робота та ведеться підготовка документального супроводу такої компанії.

Він також розповів про притягнення до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку у вигляді штрафу без складання протоколу та обмеження прав на керування транспортним засобом. А також відповів на питання, якою буде мобілізація після 16 липня та чи призиватимуть колишніх поліцейських