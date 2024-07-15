Якою буде мобілізація після 16 липня та чи призиватимуть колишніх поліцейських — речник Полтавського обласного ТЦК

Роман Істомін вважає, що після 16 липня військових патрулів на вулицях міст може навіть побільшати, а військовозобов’язані до перевірок документів мають бути завжди готовими, адже правила військового обліку ніхто не скасовував
Завтра, 16 липня, закінчуються термін, відведений на оновлення військово-облікових даних законом № 3633-IX про вдосконалення мобілізації. Це повинні зробити майже усі чоловіки та деякі категорії жінок віком від 18 до 60 років.
Лише цим 6 категоріям українців не потрібно оновлювати свої військово-облікові дані
Що чекає на тих, хто проігнорує цю вимогу закону або ж не встигне оновити свої військово-облікові дані?
На ці питання в інтерв’ю «Телеграфу» відповів речник Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) майор Роман Істомін.
Нагадаємо, у перших частинах його інтерв’ю, яке наше видання опублікувало минулого тижня, йшлося про те, хто має оновити свої військово-облікові дані та де це можна зробити без черги. А також кого штрафуватимуть по максимуму та коли електронний військово-обліковий документ буде вважатися не дійсним.
Крім того, Роман Істомін розповів про повістки поштою, притягнення до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку у вигляді штрафу без складання протоколу та обмеження прав на керування транспортним засобом.
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На питання, чи поменшає після 16 липня на вулицях міст військових патрулів, речник Полтавського обласного ТЦК та СП заявив, що не впевнений у цьому.
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Він пояснив, що робити тим призовникам, які втратили приписне посвідчення та чи можуть їх за це оштрафувати.
Роман Істомін також відповів на питання щодо мобілізації внутрішньо переміщених осіб (ВПО).
Особливу зацікавленість викликала відповідь речника Полтавського обласного ТЦК та СП на питання щодо мобілізації колишніх поліціянтів, які рано виходять на пенсію, зазвичай добре підготовлені фізично та вміють поводитися зі зброєю.
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Він також розповів, хто сьогодні йде на війну добровольцем.
— Переважно це чоловіки, які завершили свої певні справи й вирішили долучитися до армії. Або ті, хто досяг повноліття. Але вони в основному йдуть служити за контрактом, а не за мобілізацією, яка, по суті, є примусовим видом військової служби. Нещодавно навіть 16-річний хлопець запитував, як може приєднатися до ЗСУ. Ясна річ, ми йому відповіли, що це неможливо — законом не передбачено.
Ніхто, звісно, не забороняє призиватися і за мобілізацією добровільно, але такого масового явища, як це було у 2022 році, зараз немає. Повномасштабна війна триває вже понад два роки, і хто дійсно хотів стати на захист Батьківщини, той уже давно у війську, - резюмував Роман Істомін.
Хто з військовозобов’язаних зможе повністю оновити свої облікові дані лише в Кременчуцькому РТЦК
Нагадаємо, ТЦК на Полтавщині готуються до розсилки повісток засобами поштового зв’язку після 16 липня. Як зазначив речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін, наразі ведеться внутрішня робота та ведеться підготовка документального супроводу такої компанії.
Кременчуцький районний ТЦК та СП зараз працює 7 днів на тиждень. При цьому, цивільні працівники працюють з 8.00 до 17.00, а військовослужбовці — цілодобово. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомив начальник РТЦК Мирослав Волков.
Він також пояснив «Кременчуцькому Телеграфу», хто з військовозобов’язаних зможе повністю оновити свої облікові дані лише особисто відвідавши ТЦК, а кому достатньо їх оновити у додатку «Резерв+» чи ЦНАПі.
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