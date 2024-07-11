Хто має оновити свої облікові дані та де це можна зробити без черги – речник Полтавського ОТЦК

Військовозобовʼязані, які оновлювали свої дані в ТЦК до 18 травня, мають їх уточнити і після 18 травня
Вже за п’ять днів, 16 липня, закінчуються 60-ти денний термін, відведений на оновлення військово-облікових даних законом № 3633-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку». Це повинні зробити майже усі чоловіки та деякі категорії жінок віком від 18 до 60 років.
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На деякі питання щодо оновлення персональних даних, зокрема щодо притягнення до відповідальності тих, хто не виконає вимоги закону у відведений на це час, розповів в інтерв’ю «Телеграфу» речник Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) майор Роман Істомін.
Він пояснив, що уточнити свої облікові дані протягом 60 днів мають усі призовники, військовозобов’язані та резервісти.
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Він пояснив, що для цього не обов’язково вистоювати черги у ТЦК та СП.
Відповідаючи на питання, хто зараз стоїть у чергах під ТЦК, він зауважив, що переважна більшість цих людей хоче продовжити бронь.
Він пояснив, що оновлення облікових даних проводиться для того, щоб актуалізувати всю інформацію про військовозобов’язану людину.
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Він зауважив, що оновлення військово-облікових даних — це абсолютно нормальний процес.
Роман Істомін також пояснив, що окрім уточнення адреси реєстрації, у людини може змінитися прізвище чи ім’я, прізвище батьків, склад сім’ї, освіта, військово-облікова спеціальність, підстава для відстрочки. Загалом Законом «Про єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів» визначено 37 пунктів, за якими проводиться ідентифікація військовозобов’язаних.
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Відповідаючи на питання, чи потрібно зараз міняти військовий квиток старого зразка на електронний документ він сказав, що військово-обліковий документ в електронній формі має ту ж саму юридичну силу, що і в паперовій версії. Проте, якщо у громадянина у додатку з’явився QR-код, це не означає що він має право викинути свій паперовий військово-обліковий документ.
Яке покарання очікує військовозобов’язаного у разі неоновлення облікових даних до 16 липня чи неявки за повісткою до ТЦК, та чи можна «відкупитися» від мобілізації штрафом — читайте у наступних частинах інтерв’ю речника Полтавського обласного ТЦК та СП.
Хто з військовозобов’язаних зможе повністю оновити свої облікові дані лише в Кременчуцькому РТЦК
Нагадаємо, Кременчуцький районний ТЦК та СП зараз працює 7 днів на тиждень. При цьому, цивільні працівники працюють з 8.00 до 17.00, а військовослужбовці — цілодобово. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомив начальник РТЦК Мирослав Волков.
Він також пояснив «Кременчуцькому Телеграфу», хто з військовозобов’язаних зможе повністю оновити свої облікові дані лише особисто відвідавши ТЦК, а кому достатньо їх оновити у додатку «Резерв+» чи ЦНАПі.
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