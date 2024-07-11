Хто має оновити свої облікові дані та де це можна зробити без черги – речник Полтавського ОТЦК

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Військовозобовʼязані, які оновлювали свої дані в ТЦК до 18 травня, мають їх уточнити і після 18 травня

Вже за п’ять днів, 16 липня, закінчуються 60-ти денний термін, відведений на оновлення військово-облікових даних законом № 3633-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку». Це повинні зробити майже усі чоловіки та деякі категорії жінок віком від 18 до 60 років.

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На деякі питання щодо оновлення персональних даних, зокрема щодо притягнення до відповідальності тих, хто не виконає вимоги закону у відведений на це час, розповів в інтерв’ю «Телеграфу» речник Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) майор Роман Істомін.

Він пояснив, що уточнити свої облікові дані протягом 60 днів мають усі призовники, військовозобов’язані та резервісти.

— Незалежно від того, заброньовані вони чи мають відстрочку. Оновити дані мають також жінки, які вже перебувають на військовому обліку. Причому наголошую — це повинні зробити й ті, хто уточнював свої військово-облікові дані ще до вступу в дію нового закону про мобілізацію, тобто до 18 травня, — зазначив Роман Істомін.

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Він пояснив, що для цього не обов’язково вистоювати черги у ТЦК та СП.

— Оновити дані можна також у ЦНАПі чи в електронному кабінеті призовників, військовозобов’язаних та резервістів « Резерв+ », — сказав речник Полтавського обласного ТЦК та СП.

Відповідаючи на питання, хто зараз стоїть у чергах під ТЦК, він зауважив, що переважна більшість цих людей хоче продовжити бронь.

— В основному це робітники підприємств, яких керівники направляють для проходження військово-лікарської комісії і оновлення даних , — заявив Роман Істомін.

Він пояснив, що оновлення облікових даних проводиться для того, щоб актуалізувати всю інформацію про військовозобов’язану людину.

— П ривести до спільного знаменника відомості, прописані у її військово-обліковому документі, з відомостями, внесеними в електронну базу даних Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних, резервістів « Оберіг » . Не секрет, що однією з причин того, що військовослужбовці ТЦК змушені проводити оповіщення на вулицях, є невідповідність адреси реєстрації військовозобов’язаних з їхн ім фактичн им місц ем проживання. Це призводить до того, що громадянина не можна належним чином викликати повісткою до ТЦК , — зазначив речник Полтавського ОТЦК.

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Він зауважив, що оновлення військово-облікових даних — це абсолютно нормальний процес.

— Держава мусить знати, скільки у неї чоловіків, які можуть взяти зброю до рук, щоб стати на захист країни. А також якого вони віку, яких військових спеціальностей, скільки з них має право на відстрочку… Бо одна справа — загальна кількість, а друга — кількість хворих, кількість тих, хто має право на бронь, на відстрочку. Бо виходить, начебто на папері є ресурс, а по факту його немає , - сказав представник ТЦК .

Роман Істомін також пояснив, що окрім уточнення адреси реєстрації, у людини може змінитися прізвище чи ім’я, прізвище батьків, склад сім’ї, освіта, військово-облікова спеціальність, підстава для відстрочки. Загалом Законом «Про єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів» визначено 37 пунктів, за якими проводиться ідентифікація військовозобов’язаних.

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Відповідаючи на питання, чи потрібно зараз міняти військовий квиток старого зразка на електронний документ він сказав, що військово-обліковий документ в електронній формі має ту ж саму юридичну силу, що і в паперовій версії. Проте, якщо у громадянина у додатку з’явився QR-код, це не означає що він має право викинути свій паперовий військово-обліковий документ.

— З араз ми видаємо військово-обліковий документ на бланку — це нова форма військово-облікового документа, яка видається замість посвідчення про приписку або тимчасового посвідчення. Але вимог замінювати військово-обліковий документ старого зразку на новий (на бланку) також нема є, - пояснив речник Полтавського ОТЦК.

Яке покарання очікує військовозобов’язаного у разі неоновлення облікових даних до 16 липня чи неявки за повісткою до ТЦК, та чи можна «відкупитися» від мобілізації штрафом — читайте у наступних частинах інтерв’ю речника Полтавського обласного ТЦК та СП.

Хто з військовозобов’язаних зможе повністю оновити свої облікові дані лише в Кременчуцькому РТЦК

Нагадаємо, Кременчуцький районний ТЦК та СП зараз працює 7 днів на тиждень. При цьому, цивільні працівники працюють з 8.00 до 17.00, а військовослужбовці — цілодобово. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомив начальник РТЦК Мирослав Волков.

Він також пояснив «Кременчуцькому Телеграфу», хто з військовозобов’язаних зможе повністю оновити свої облікові дані лише особисто відвідавши ТЦК, а кому достатньо їх оновити у додатку «Резерв+» чи ЦНАПі.