Чому на вулицях Кременчука вручають повістки та кому оновлення даних у «Резерв+» не допоможе уникнути візиту до ТЦК

Сьогодні, 20:43 Переглядів: 185 Коментарів: 1

Начальник Кременчуцького районного ТЦК та СП Мирослав Волков пояснив хто з військовозобов’язаних зможе повністю оновити свої облікові дані лише особисто відвідавши військову установу, а кому достатньо їх оновити у додатку «Резерв+» чи ЦНАПі

Попри те, що на оновлення військово-облікових даних військовозобов’язаним відвели два місяці з дня набрання чинності законом про вдосконалення мобілізації (№ 3633-ІХ), а цей строк минає 16 липня, патрулі ТЦК все одно продовжують вручати повістки військовозобов’язаним у громадських місцях. У багатьох громадян це викликає обурення та нерозуміння.

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«Кременчуцький Телеграф» отримав відповідь на це питання у начальника Кременчуцького районного центру комплектування та соціальної підтримки Мирослава Волкова, який в ексклюзивному інтерв’ю нашому виданню також пояснив, хто з військовозобов’язаних може повністю оновити свої облікові дані лише особисто відвідавши ТЦК, а кому достатньо їх оновити у ЦНАПі чи додатку «Резерв+».

Хто з військовозобов’язаних зможе повністю оновити свої облікові дані лише в Кременчуцькому РТЦК

За його словами, оновити свої облікові дані призовники, військовозобов’язані та резервісти можуть в ТЦК, ЦНАПі, або через електронний кабінет (додаток «Резерв+»). Проте, через ЦНАП та електронний кабінет це повністю можуть зробити лише 4 категорії громадян, а саме:

ті, хто має оформлену відстрочку від призову під час мобілізації, відповідно до статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»;

заброньовані;

особи, старше 55 років;

військовозобов’язані жінки, але лише за умови, що вони мають дійсний військово-обліковий документ.

Чи зможуть військовозобов’язані оновлювати свої військово-облікові дані у Кременчуцькому ЦНАПі

— Особисто в РТЦК та СП повинні з’явитися та оновити свої дані військовозобов’язані та резервісти, які не мають права на відстрочку, або ті, які раніше були визнані не придатними до військової служби в мирний час, обмежено придатними у воєнний час, - зазначив Мирослав Волков.

Він пояснив, що військовозобов’язані, які не мають права на відстрочку, або її не оформили, а також обмежено придатні до військової служби звісно можуть оновити частину своїх облікових даних у ЦНАПі чи в електронному кабінеті. Проте повністю зробити це таким чином їм не вдасться, адже оновити дані щодо стану свого здоров’я, а саме придатності до проходження військової служби, можливо лише через особистий візит до ТЦК та отримання направлення на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).

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Саме цим пояснюється й те, що до завершення 60 днів, відведених законом на оновлення облікових даних, залишається ще багато часу, патрулі ТЦК продовжують вручати повістки військовозобов’язаним у громадських місцях.

— Якщо патруль на вулиці зупиняє громадян, які оновили свої облікові дані у додатку «Резерв+», але мають пройти ВЛК, то представники ТЦК виписують їм повістку на її проходження. Якщо ж військовозобов’язаний не оновив свої дані, то йому вручають повістку на уточненні військово-облікових даних. Нагадаю, що повістки бувають трьох видів — на уточнення військово-облікових даних, на проходження ВЛК та на відправлення до лав ЗСУ або інших військових формувань, — пояснив Мирослав Волков.

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Нагадаємо, записатися на відвідування Кременчуцького РТЦК можна в електронній черзі — сервіс працює в тестовому режимі. А 22 травня в Кременчуцькому ЦНАПі пройшло навчання адміністраторів закладу, в якому взяли участь представники Кременчуцького районного ТЦК. На ньому надали відповіді на найпоширеніші питання, які виникають у військовозобовʼязаних під час оновлення персональних даних у ЦНАПі.