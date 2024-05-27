Чому на вулицях Кременчука вручають повістки та кому оновлення даних у «Резерв+» не допоможе уникнути візиту до ТЦК

Начальник Кременчуцького районного ТЦК та СП Мирослав Волков пояснив хто з військовозобов’язаних зможе повністю оновити свої облікові дані лише особисто відвідавши військову установу, а кому достатньо їх оновити у додатку «Резерв+» чи ЦНАПі
Попри те, що на оновлення військово-облікових даних військовозобов’язаним відвели два місяці з дня набрання чинності законом про вдосконалення мобілізації (№ 3633-ІХ), а цей строк минає 16 липня, патрулі ТЦК все одно продовжують вручати повістки військовозобов’язаним у громадських місцях. У багатьох громадян це викликає обурення та нерозуміння.
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«Кременчуцький Телеграф» отримав відповідь на це питання у начальника Кременчуцького районного центру комплектування та соціальної підтримки Мирослава Волкова, який в ексклюзивному інтерв’ю нашому виданню також пояснив, хто з військовозобов’язаних може повністю оновити свої облікові дані лише особисто відвідавши ТЦК, а кому достатньо їх оновити у ЦНАПі чи додатку «Резерв+».
Хто з військовозобов’язаних зможе повністю оновити свої облікові дані лише в Кременчуцькому РТЦК
За його словами, оновити свої облікові дані призовники, військовозобов’язані та резервісти можуть в ТЦК, ЦНАПі, або через електронний кабінет (додаток «Резерв+»). Проте, через ЦНАП та електронний кабінет це повністю можуть зробити лише 4 категорії громадян, а саме:
Чи зможуть військовозобов’язані оновлювати свої військово-облікові дані у Кременчуцькому ЦНАПі
Він пояснив, що військовозобов’язані, які не мають права на відстрочку, або її не оформили, а також обмежено придатні до військової служби звісно можуть оновити частину своїх облікових даних у ЦНАПі чи в електронному кабінеті. Проте повністю зробити це таким чином їм не вдасться, адже оновити дані щодо стану свого здоров’я, а саме придатності до проходження військової служби, можливо лише через особистий візит до ТЦК та отримання направлення на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).
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Саме цим пояснюється й те, що до завершення 60 днів, відведених законом на оновлення облікових даних, залишається ще багато часу, патрулі ТЦК продовжують вручати повістки військовозобов’язаним у громадських місцях.
У Кременчуці військові ТЦК з поліцією продовжуватимуть патрулювання вулиць — Волков
Нагадаємо, записатися на відвідування Кременчуцького РТЦК можна в електронній черзі — сервіс працює в тестовому режимі. А 22 травня в Кременчуцькому ЦНАПі пройшло навчання адміністраторів закладу, в якому взяли участь представники Кременчуцького районного ТЦК. На ньому надали відповіді на найпоширеніші питання, які виникають у військовозобовʼязаних під час оновлення персональних даних у ЦНАПі.
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