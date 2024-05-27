Хто з військовозобов’язаних зможе оновити свої облікові дані лише в Кременчуцькому РТЦК

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 2 717 Коментарів: 1

Певні категорії військовозобов’язаних повністю оновити свої військово-облікові дані у ЦНАПі чи електронному кабінеті не зможуть й тому начальник Кременчуцького районного ТЦК та СП Мирослав Волков закликає їх прийти та своєчасно уточнити свої дані в ТЦК

Новий Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку» (№ 3633-ІХ), який набрав чинності 18 травня, має змінити підхід до російсько-української війни, що триває понад 10 років, а повномасштабне вторгнення російської армії Сили оборони України відбивають вже 28-й місяць.

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Нагадаємо, цей закон передбачає, що чоловіки у віці 18-60 років зобов’язані протягом 60 днів оновити свої облікові дані у Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, ЦНАПі, або в електронному кабінеті призовника. Також військовозобов’язані на час дії воєнного стану мусять постійно мати при собі військово-обліковий документ та пред’являти його на вимогу поліції чи військовослужбовців ТЦК.

«Кременчуцький Телеграф» протягом останнього півріччя досліджував усі зміни та новації, які пропонувались та які увійшли до тексту цього закону. А також норми інших законів та постанов уряду, які його доповнювали та які стосуються більшості військовозобов’язаних.

Сьогодні ми розповімо нашим читачам, як нові норми закону почали впроваджуватися у роботі територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) в перший тиждень дії нового закону.

Відповісти на питання нашого видання погодився начальник Кременчуцького районного ТЦК та СП полковник Мирослав Волков.

Кому потрібно оновлювати свої військово-облікові дані виключно в ТЦК

Нагадаємо, що нового начальника Кременчуцького РТЦК та СП Мирослава Волкова офіційно представили у залі Кременчуцької районної військової адміністрації 23 січня. А рівно за місяць після цього Мирослав Волков дав ексклюзивне інтерв’ю «Кременчуцькому Телеграфу».

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Проте, за минулі з того часу три місяці в законодавстві України сталося багато змін, які позначилися на роботі територіального органу військового управління, яким є ТЦК та СП. Очільник Кременчуцького районного ТЦК акцентував на цьому, нагадавши про новий закон про вдосконалення мобілізації, та зазначив, що він вніс зміни до 58 законодавчих актів! До того цей нормативний документ був доповнений іншими законами та постановами уряду, зокрема постановою Кабміну від 16.05.2024 року № 560 «Про затвердження Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період».

— Усі ці закони та інші нормативні акти запровадили багато нових норм та правил, про які потрібно знати усім, кого вони стосуються, щоб їх виконувати. Насамперед військовозобов’язаним, призовникам та резервістам. Перш за все їм потрібно оновити свої військово-облікові дані, — пояснив Мирослав Волков.

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Він додав, що зробити це можна через ТЦК, ЦНАП, або електронний кабінет (додаток «Резерв+»). Проте, через ЦНАП та електронний кабінет («Резерв+») це можуть зробити лише ті, хто:

має відстрочку від призову під час мобілізації, відповідно до статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»;

заброньовані;

особи, старше 55 років;

військовозобов’язані жінки, за умови, що вони мають дійсний військово-обліковий документ.

Чи зможуть військовозобов’язані оновлювати свої військово-облікові дані у Кременчуцькому ЦНАПі

— Особисто в РТЦК та СП повинні з’явитися та оновити свої дані військовозобов’язані та резервісти, які не мають права на відстрочку, або були раніше визнані не придатними до військової служби в мирний час, обмежено придатними у воєнний час, - зазначив Мирослав Волков.

На уточнююче питання, чи можуть обмежено придатні до військової служби військовозобов’язані оновити свої облікові дані у ЦНАПі чи в електронному кабінеті, він пояснив, що після цього вони все одно мають прибути до РТЦК для проходження військово-лікарської комісії (ВЛК), тож сенсу в такому оновленні немає.

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— Закон надав військовозобов’язаним два місяці на оновлення даних. Чому патрулі ТЦК все одно вручають їм повістки у громадських місцях?

— На цей час в Україні близько мільйона чоловіків оновили свої облікові дані у додатку «Резерв+». Якщо патруль на вулиці зупиняє таких громадян, а вони зобов’язані мати при собі військово-обліковий документ, то представники ТЦК виписують їм повістку на проходження ВЛК. Якщо ж вони не оновили свої дані, то вручаються повістки на уточненні військово-облікових даних — це, щоб нагадати їм про таку необхідність. Повістки бувають трьох видів — на уточнення військово-облікових даних, на проходження ВЛК та на відправку до лав ЗСУ або інших військових формувань (на призов по мобілізації — ред.).

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До речі, згідно з постановою Кабміну № 560 повістки за дорученням ТЦК мають право вручати представники районних військових адміністрацій, органів місцевого самоврядування територіальних громад, керівники підприємств, організацій та установ, а також голови ОСББ.

— Зараз дуже багато людей оновлюють свої дані. А як Кременчуцький РТЦК приймає відвідувачів — чи є черги та, чи можна записатися в електронну чергу?

— Кременчуцький районний ТЦК та СП працює 7 днів на тиждень цілодобово — так, як це визначено постановою Кабінету міністрів. При цьому, цивільні працівники працюють з 8.00 до 17.00, а військовослужбовці — цілодобово. Електронну чергу ми запровадили нещодавно, і вже близько 20% відвідувачів користується цим сервісом. На жаль, не завжди відвідувачі можуть потрапити до спеціаліста ТЦК у визначений в електронній черзі час через об’єктивні причини. Зокрема, повітряні тривоги, під час яких приймання відвідувачів припиняється й усім пропонується пройти в укриття. Відповідно, час приймання посувається. Бувають й інші причини. На приймання одного відвідувача відводиться 15 хвилин, але буває, що їх не вистачає на розв'язання складних питань, пов’язаних з оформлення допомоги сім’ям загиблих, пораненим тощо. Через це також можуть бути певні затримки. Прошу відвідувачів ставитися до цього з розумінням.

Проте, тих, хто записався в електронну чергу, ми намагаємося приймати в пріоритетному порядку.

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— Чи багато військовозобов’язаних зараз доставляють в РТЦК військові патрулі?

— Спільні патрулі ТЦК та поліції до нас взагалі нікого не доставляють — вони лише вручають повістки у громадських місцях. А доставляє військовозобов’язаних до РТЦК лише поліція після того, як ми подали документи в Нацполіцію через ігнорування ними повістки щодо прибуття в ТЦК.

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Тож, якщо громадянин отримав повістку, йому необхідно у визначений в ній час з’явитися до ТЦК та СП. Якщо він не з’явиться, то документи щодо нього будуть передані в Нацполіцію для примусового доставлення з метою оновлення даних та притягнення до адміністративної відповідальності.

— Чи направляють усіх, хто прибув на оновлення облікових даних до РТЦК, одразу на проходження ВЛК?

— По перше — на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) ми направляємо не всіх військовозобов’язаних.

У першу чергу направляємо тих, хто призивається на військову службу по мобілізації в добровільному порядку. У другу чергу тих, хто не має права на відстрочку від призову, у визначених законом випадках, та не має бронювання. Проходження ВЛК для них — це складова оновлення військово-облікових даних, які стосуються стану їхнього здоров’я. У третю чергу направляємо тих, хто був раніше визнаний непридатним до військової служби у мирний час, обмежено придатним у воєнний час, або вперше стає на військовий облік. Решта громадян на період уточнення облікових даних на медичний огляд взагалі не направляються. Маю на увазі тих, хто має право на відстрочку, віком старше 55 років, жінки, які мають дійсний військово-обліковий документ, та заброньовані.

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Зауважу, що тих військовозобов’язаних, які приходять в ТЦК на оновлення облікових даних самостійно і мають проходити ВЛК, ми в цей день на комісію не направляємо. Вони можуть пройти ВЛК за кілька днів. А якщо поліція привозить до нас тих, хто раніше ігнорував виклик за повісткою, то таких осіб ми направляємо на проходження ВЛК одразу після уточнення облікових даних.

— Але ж ви призиваєте по мобілізації чоловіків і старше 55 років, то чому вони не проходять ВЛК?

— Призиваємо, але тільки у визначені наказом вищого командування військові частини. Тому, що в піхотні підрозділи, ДШВ, ССО, морську піхоту вони не підходять. І механізовані бригади людей такого віку також не хочуть брати, за виключення якихось особливих спеціалістів — зв’язківців, кухарів, ремонтників тощо.

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— У ЗМІ була інформація, що з початку року до Нацполіції звернулися щодо розшуку 7433 мешканців Полтавщини, які ухиляються від явки до ТЦК та СП. Скільки таких осіб у Кременчуцькому районі?

— Кременчуцький РТЦК подав інформацію до Нацполіції для доставлення близько 1000 військовозобов’язаних з нашого району, які не прибули до ТЦК за повісткою. Ця цифра постійно змінюється, адже когось знаходять і привозять, на когось ми подаємо в поліцію документи на доставлення. Тому точну кількість я зараз назвати не можу.

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— Щодо обмежено придатних, які мають пройти ВЛК протягом 9 місяців. Чи почали вони вже проходити ВЛК?

— Військовозобов’язані, які визнані за станом здоров’я «обмежено придатними» до проходження військової служби, повинні повторно пройти ВЛК протягом 9 місяців. Закон України, який передбачає скасування статусу «‎обмежено придатний», набув чинності 4 травня.

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За новими правилами військовозобов’язані після проходження повторного медогляду отримають один зі статусів:

придатний;

придатний до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, вищих військових навчальних закладах та установах;

тимчасово непридатний, який потребує лікування;

непридатний з переоглядом через 6-12 місяців;

непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку.

Наразі внесено зміни до наказу № 402 Міноборони, який містить оновлений список хвороб, з якими визнають придатність до проходження військової служби. Ця робота вже розпочалася.

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— Нові закони дають право ТЦК застосовувати до порушників військового обліку великі штрафи, а через суд й інші обмеження, зокрема керування транспортними засобами. Чи вистачить вам юристів, щоб використати ці нові повноваження?

— Військовозобов’язаним на оновлення даних дається 60 днів. Тих, хто цього не зробить будуть викликати повістками для прибуття в ТЦК. Ми тепер можемо відправляти повістки електронною або звичайною поштою. У картці оновлення військовозобов’язаний вказує свою електронну адресу. На цю адресу ми можемо відправити електронною поштою повістку, яка формується в державному реєстрі «Оберіг». У кого немає електронних адрес, ми будемо виписувати повістки в паперовому вигляді та відправляти на ту адресу, яку військовозобов’язаний вказав у картці. А тим, хто не оновив свої облікові дані — за тими адресами, які вони вказували в ТЦК раніше. І, якщо ця особа не з’явиться до ТЦК за цією повісткою протягом 14 днів, то тоді ми передаємо інформацію про неї до Нацполіції для примусового доставлення в ТЦК та притягнення їх до адміністративної відповідальності. І лише після того, як знайти людину не вдалося, матиме право застосовувати до такої людини обмеження, що стосуються керування транспортними засобами, блокування рахунків та інші обмеження, встановлені законом.

Щодо юристів, то у нас за штатом поки один держслужбовець, який займається усіма юридичними питаннями. Проблема є, адже обсяг роботи значно збільшиться. Ми про це говоримо і, сподіваюсь, що питання буде вирішено.

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— Ви сказали про блокування рахунків — але ж таке обмеження нібито законом не передбачено?

— У нас вже є приклад блокування рахунків. Ми подали в Нацполіцію документи на доставлення військовозобов’язаного, який не з’явився за повісткою один раз, другий. Нам довелося подати документи у виконавчу службу, бо поліція його не могла знайти. Його рахунки заблокували. Після того ця людина прибула до РТЦК, визнала провину, і виконавча служба його рахунки розблокувала. До речі, цей чоловік виявився свідомим й вирішив піти на військову службу за контрактом. Зараз він проходить військовий вишкіл для служби у спецпідрозділах ЗСУ за кордоном — в Італії.

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— Яка у вас зараз співпраця з поліцією? Чи своєчасно поліція реагує на ваші звернення та як допомагає у питаннях оповіщення та мобілізації?

— Ми співпрацюємо з усіх питань. Поліція за нашими поданнями проводить доставлення до ТЦК тих, хто ухиляється від прибуття за повістками. Поліцейські разом із нашими військовими входять до складу спільних патрулів, які вручають повістки у громадських місцях. Такі патрулі працюють у Кременчуці, Горішніх Плавнях, Глобиному, Градизьку, Семенівці, Козельщині, Новій Галещині та Оболоні. До патрулювання залучаються співробітники як Нацполіції, так і Патрульної поліції.

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Проте, оповіщенням та врученням повісток поліціянти не займаються — це роблять виключно військовослужбовців Кременчуцького РТЦК.

— У ЗМІ є багато інформації про проблеми з бронюванням працівників критично важливих підприємств. Чи є скарги від підприємств на бронювання у Кременчуцькому районі?

— Бронювання проводиться у порядку, визначеному постановами уряду. Поки ніяких кардинальних змін у цьому порядку немає. Щодо скарг на бронювання в інших регіонах, то керівникам підприємств, установ, організацій потрібно розуміти, що на Міноборони та Мінекономіки зараз йде багато звернень та листів, стосовно бронювання, і деякі питання вони не встигають обробляти. І тому буває, що працівники бронюються не в той термін, коли закінчується попереднє бронювання.

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З кожним підприємством ми співпрацюємо. Якщо підприємство критично важливе, а це визначається Полтавським ОВА спільно з обласним ТЦК та СП, то йому надається право на бронювання працівників.

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— Чи виконує Кременчуцький РТЦК план з мобілізації та чи є зараз добровольці?

— Щодо кількості призваних та виконання плану мобілізації я вам сказати нічого не можу — це закрита інформація. Ми працюємо в плановому режимі. Усіх, кого призиваємо на військову службу, направляємо в навчальні центри, де з ними проводять базову військову підготовку протягом щонайменше 60 днів. Причому, без різниці — чи був у цього чоловіка раніше досвід військової служби. А якщо проводиться додаткова підготовка за складною спеціальністю, то термін навчання може бути більшим. Нікого одразу до бойової частини ми не направляємо. Через навчальні центри проходять усі мобілізовані. А понад половина призваних навчається за кордоном. Добровольці, звісно, є.

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— В Україні знизили призовний вік до 25 років. Чи почали ви вже призивати за мобілізацією таку молодь?

— Так, почали. Тих, хто не має права на відстрочку від призову. Але якщо людині виповнилося 25 років, а він працює на критично важливому підприємстві, то ми надаємо можливість таких людей бронювати, щоб підприємства не втрачали працівників.

— Щодо оновлення даних військовозобов’язаними жінками — чи будуть їх так само штрафувати за порушення військового обліку? Та чи є жінки, які зараз добровільно йдуть на військову службу?

— Так, їх так само можуть штрафувати за порушення правил військового обліку, якщо вони своєчасно не оновлять свої облікові дані. Жінки певних спеціальностей, а це переважно медики, віком від 18 до 60 років повинні стати на військовий облік та отримати військово-обліковий документ. Мобілізація жінок проводиться лише за їх особистою згодою, відповідно до постанови Кабміну № 560.

Жінки, які добровільно йдуть на військову службу за контрактом чи за мобілізацією у нашому районі є. Ми їх також направляємо у навчальні центри ЗСУ.

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— Хто зі складу ТЦК спільно з поліцією вручає повістки у громадських місцях?

— Хочу зазначити, що в Кременчуцькому РТЦК 100% особового складу, який залучений на оповіщення у складі патрулів — це поранені бійці, які повернулися з фронту, і зараз за станом здоров’я не можуть проходити службу у бойових підрозділах. Усі вони мають певні вади здоров’я, поранення, а дехто має інвалідність. У нас є ті, хто втратив на фронті око, руку.

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І саме вони патрулюють вулиці для того, щоб доукомплектувати військові частини ЗСУ та замінити військовослужбовців на фронті — щоб забезпечити їм ротацію та хоч якийсь відпочинок.

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У патрулі ходять як військовослужбовці роти охорони РТЦК, так і штатні військові ТЦК та СП. Взагалі, серед штатного складу нашого РТЦК лише 10% військовослужбовців не брали участі у бойових діях. Це переважно особи з інвалідністю та обмежено придатні до військової служби, які після повномасштабного вторгнення добровільно прийшли на службу до ТЦК. Усі інші є учасниками бойових дій. У тому числі й керівний склад РТЦК.

— Чи забезпечують керівники підприємств району оповіщення та прибуття до ТЦК своїх працівників? Та чи не накладали ви штраф на когось із них за неналежне виконання цих обов’язків?

— На цей час у нас є повне взаєморозуміння з керівниками підприємств. Ми не накладали штраф на жодного керівника, тому що вони не порушують вимоги законодавства стосовно військового обліку й надають усі документи.

А відтепер, коли набрав чинності закон про вдосконалення мобілізації, ми будемо направляти розпорядження на виклик до ТЦК військовозобов’язаних працівників підприємств, і керівник підприємства буде зобов’язаний їх доставити для проходження ВЛК. Маю на увазі тих, хто не має права на відстрочку та не заброньований. Адже облікові дані у них вже уточнені, тому що керівники підприємств подають нам протягом трьох діб повідомлення про зміни військово-облікових даних працівників.

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