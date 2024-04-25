За ухилення від мобілізації минулого року було засуджено уп’ятеро більше, ніж у 2022 році — Верховний Суд

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У Верховному Суді повідомили, що за кримінальні правопорушення у 2023 році засуджено 5 339 військовослужбовців

Верховний Суд оприлюднив статистику розгляду судами у 2023 році кримінальних справ, зокрема, і щодо військовослужбовців та військовозобов’язаних. Цю статистику аналізує «Судово-юридична газета». Це видання минулого році також розповідало, як і за що українські суди притягали військовослужбовців до відповідальності у 2022 році.

Минулого року у порівнянні з 2022-м, фіксується зростання кількості випадків притягнення діючих військовослужбовців до кримінальної відповідальності. Спостерігається помітне збільшення таких військових правопорушень як самовільне залишення військової частини або місця служби та непокора (тобто відкрита відмова виконати наказ).

Минулого року у декілька разів частіше засуджували й військовозобов’язаних за ухилення від мобілізації.

Ухилення від призову за мобілізацією

У 2023 році були засуджені та отримали вироки за ухилення від мобілізації (ст. 336 КК) 930 осіб (у 2022 році за цей злочин було засуджено 186 громадян). Таким чином, у 2023 році, у порівнянні з позаминулим роком, кількість засуджених за ухилення від мобілізації зросла у 5 разів!

Також у 2023 році за ухилення від військового обліку (ст. 337 КК) було засуджено 28 осіб (у 2022 році — 12). Тобто кількість засуджених за ухилення від військового обліку минулого року зросла у 2,3 раза.

Загальна кількість засуджених військовослужбовців у 2023 році

За даними Верховного Суду, у 2023 році судами за різні кримінальні правопорушення було засуджено 5 339 військовослужбовців (у 2022 році — 2 138). Тобто у порівнянні з 2022 роком, кількості засуджених військовослужбовців зросло на 150%.

Зокрема, такий вид покарання як «службові обмеження», у 2023 році отримали 508 військовослужбовців (у 2022 році — 127). А покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні отримали 676 військовослужбовців (у 2022 році — 115).

У 2023 році за вчинення саме військових кримінальних правопорушень (ст. 402-435 ККУ) за вироками, що набрали законної сили, було засуджено 2 585 військовослужбовців (у 2022 році — 1 490). Таким чином, кількість військовослужбовців, засуджених за вчинення військових кримінальних правопорушень минулого року зросла на 73,5%.

За які військові злочини були засуджені військові у 2023 році:

Самовільне залишення військової частини або місця служби (ст. 407 КК) — 1 577 військовослужбовців (у 2022 році 1 036 ).

(ст. 407 КК) — військовослужбовців (у 2022 році ). Непокора (ст. 402) — 689 військовослужбовців (у 2022 році — 155 ).

(ст. 402) — військовослужбовців (у 2022 році — ). Дезертирство (ст. 408) — 113 військовослужбовця (у 2022 році — 154 ) .

(ст. 408) — військовослужбовця . Втрата військового майна (ст. 413) — 37 військовослужбовців (у 2022 році — 14 ) .

(ст. 413) — військовослужбовців . Порушення правил поводження зі зброєю (ст. 414) — 35 військовослужбовців (у 2022 році — 23 ) .

(ст. 414) військовослужбовців . Ухилення від військової служби шляхом самокалічення (ст. 409) — 32 військовослужбовці (у 2022 році — 19).

(ст. 409) — військовослужбовці (у 2022 році — 19). Погроза або насильство щодо начальника (ст. 405) — 30 військовослужбовців (у 2022 році — 31 ) .

(ст. 405) — військовослужбовців . Порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності відносин підлеглості (ст. 406) — 18 військовослужбовців (у 2022 році — 18).

(ст. 406) — військовослужбовців (у 2022 році — 18). Недбале ставлення до військової служби (ст. 425) — 13 військовослужбовців (у 2022 році — 5).

(ст. 425) — військовослужбовців (у 2022 році — 5). Перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень (ст. 426-1) — 12 військовослужбовців (у 2022 році — 3) .

(ст. 426-1) — військовослужбовців . Порушення правил водіння та експлуатації машин (ст. 415) — 10 військовослужбовців (у 2022 році — 0).

(ст. 415) — військовослужбовців (у 2022 році — 0). Самовільне залишення поля бою або відмова діяти зброєю (ст. 429) — 7 військовослужбовців (у 2022 році — 6) .

(ст. 429) — військовослужбовців . Викрадення, привласнення військовослужбовцем зброї, бойових припасів (ст. 410) — 5 військовослужбовців (у 2022 році — 16) .

(ст. 410) — військовослужбовців . Насильство над населенням у районні воєнних дій (ст. 433) — 3 військовослужбовці ( у 2022 році — 0).

(ст. 433) — військовослужбовці ( Опір начальникові або примушування його до порушення службових обов’язків (ст. 404) — 3 військовослужбовці (у 2022 році — 2).

(ст. 404) — військовослужбовці (у 2022 році — 2). Образа честі та гідності військовослужбовця (ст. 435-1) — 1 військовослужбовець (у 2022 році — 2) .

У Верховному Суді зазначають, що більшість кримінальних справ щодо військовослужбовців у 2023 році розглянули суди саме прифронтових областей.

Найбільше обвинувальних вироків щодо тримання військовослужбовців в дисциплінарному батальйоні ухвалили суди Дніпропетровської області — 244.

Також, обвинувальні вироки ухвалили суди:

Донецької області — 138

Харківської області — 137

Одеської області — 24

Полтавської області — 19

Запорізької області — 17

Кіровоградської області — 12

Тернопільської області — 11

Миколаївської області — 10

Київської області — 9

Вінницької області — 9

Сумської області – 9

Івано-Франківської області — 7

Чернігівської області — 5

Закарпатської області — 5

Черкаської області — 5

місто Київ — 4

Львівської області — 3

Херсонської області — 3

Хмельницької області — 1

Службові обмеження для військовослужбовців

Окремий вид кримінального покарання, який застосували суди до військовослужбовців — це службові обмеження, тобто покарання за нетяжкі правопорушення. Як правило це заборона в підвищені за посадою чи військовому званні, а також примусові відрахування з грошового забезпечення.

У 2023 році службові обмеження за рішенням суду застосовувалися до 508 військовослужбовців (у 2022 році — до 127). Тобто, у 2023 році винесено у 4 рази більше таких вироків, ніж у 2022 році.

Нагадаємо, стаття 336 Кримінального кодексу України передбачає за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб з-поміж резервістів в особливий період покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.