Наразі в області є близько 400 місць для розміщення переселенців — ОВА

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Найбільше їх у Полтавському районі, а найменше — в Лубенському

Нині на Полтавщині є близько 400 вільних місць для тимчасового проживання переселенців. Про це повідомляє голова Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.

Найбільше вільних місць для ВПО є наразі у Полтавському районі, а найменше — у Лубенському. Також місця для проживання є в одному з санаторіїв області.

— Війна змусила тисячі українців покинути свій рідний дім і шукати прихисток. Полтавщина за цей час стала повноцінним гуманітарним хабом, де надають підтримку всім, хто цього потребує. Особливу увагу приділяємо забезпеченню житлом внутрішньо переміщених осіб, — пише Пронін.

Інформацію щодо поселення надають працівники структурних підрозділів із питань соціального захисту у громадах. Окрім питань з житлом, внутрішньо переміщених осіб тут також можуть проконсультувати з питань освіти та працевлаштування.

Нагадаємо, наразі в області перебувають на обліку понад 168 тисяч переселенців. У Кременчуцькому районі проживає майже 52 тисячі ВПО, з яких понад 31 тисяча отримують допомогу.