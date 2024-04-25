Наразі в області є близько 400 місць для розміщення переселенців — ОВА

Нині на Полтавщині є близько 400 вільних місць для тимчасового проживання переселенців. Про це повідомляє голова Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.
Найбільше вільних місць для ВПО є наразі у Полтавському районі, а найменше — у Лубенському. Також місця для проживання є в одному з санаторіїв області.
Інформацію щодо поселення надають працівники структурних підрозділів із питань соціального захисту у громадах. Окрім питань з житлом, внутрішньо переміщених осіб тут також можуть проконсультувати з питань освіти та працевлаштування.
Нагадаємо, наразі в області перебувають на обліку понад 168 тисяч переселенців. У Кременчуцькому районі проживає майже 52 тисячі ВПО, з яких понад 31 тисяча отримують допомогу.
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