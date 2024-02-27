На Кременчуччині проживає майже 52 тисячі ВПО, з яких понад 31 тисяча отримують допомогу

Сьогодні, 12:50 Переглядів: 137

З 1 березня ця допомога буде автоматично продовжена ще на 6 місяців для вразливих категорій ВПО

На території Кременчуцького району наразі зареєстровано 51 739 внутрішньо переміщених осіб (ВПО), з яких майже 11 тисяч дітей, понад 10 тисяч пенсіонерів, майже 2,5 тисячі осіб з інвалідністю та 18 багатодітних сімей.

Про це на ранковому брифінгу, посилаючись на Координаційний центр підтримки цивільного населення при Полтавській ОВА, розповів заступник начальника Кременчуцької РВА Артем Даценко.

За його словами, нещодавно уряд вніс зміни до порядку призначення виплат на проживання для ВПО (постанова КМУ №94 від 26.01.2024 року). Відповідно до них, з 1 березня 2024 року виплати будуть продовжені для більшості отримувачів, які належать до найбільш вразливих категорій.

Зокрема, автоматично на 6 місяців продовжуються виплати для ВПО, які не мають можливості працювати, а саме:

пенсіонерів, у яких розмір пенсії станом на 1.01.2024 року не перевищує 9444 грн (4 прожиткових мінімуми);

осіб з інвалідністю І та ІІ групи, дітей з інвалідністю віком до 18 років, тяжкохворих дітей;

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також батьків-вихователів і прийомних батьків.

- Проте, значна кількість ВПО також зможуть отримати виплати ще 6 місяців, після подання нової заяви, - пояснив Артем Даценко.

Він повідомив, що наразі допомогу на проживання з державного бюджету у Кременчуцькому районі отримують 31 154 внутрішніх переселенців.

На території Кременчуцького району знаходиться 42 місця компактного проживання ВПО. Більшість з них це освітні заклади, а також приміщення комунальної власності територіальних громад.