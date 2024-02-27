Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Соціальний захист

На Кременчуччині проживає майже 52 тисячі ВПО, з яких понад 31 тисяча отримують допомогу

Сьогодні, 12:50 Переглядів: 137

 

З 1 березня ця допомога буде автоматично продовжена ще на 6 місяців для вразливих категорій ВПО

На території Кременчуцького району наразі зареєстровано 51 739 внутрішньо переміщених осіб (ВПО), з яких майже 11 тисяч дітей, понад 10 тисяч пенсіонерів, майже 2,5 тисячі осіб з інвалідністю та 18 багатодітних сімей.

Про це на ранковому брифінгу, посилаючись на Координаційний центр підтримки цивільного населення при Полтавській ОВА, розповів заступник начальника Кременчуцької РВА Артем Даценко.

За його словами, нещодавно уряд вніс зміни до порядку призначення виплат на проживання для ВПО (постанова КМУ №94 від 26.01.2024 року). Відповідно до них, з 1 березня 2024 року виплати будуть продовжені для більшості отримувачів, які належать до найбільш вразливих категорій.

Зокрема, автоматично на 6 місяців продовжуються виплати для ВПО, які не мають можливості працювати, а саме:

пенсіонерів, у яких розмір пенсії станом на 1.01.2024 року не перевищує 9444 грн (4 прожиткових мінімуми);

осіб з інвалідністю І та ІІ групи, дітей з інвалідністю віком до 18 років, тяжкохворих дітей;

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також батьків-вихователів і прийомних батьків.

- Проте, значна кількість ВПО також зможуть отримати виплати ще 6 місяців, після подання нової заяви, - пояснив Артем Даценко.

Він повідомив, що наразі допомогу на проживання з державного бюджету у Кременчуцькому районі отримують 31 154 внутрішніх переселенців.

На території Кременчуцького району знаходиться 42 місця компактного проживання ВПО. Більшість з них це освітні заклади, а також приміщення комунальної власності територіальних громад.

ПО ТЕМІ:

У Кременчуцькому районі взяли на облік понад 10 тисяч внутрішніх переселенців — РВА 

Хто з переселенців з 1 лютого залишиться без виплат від держави

В Україні змінився підхід у наданні допомоги на проживання ВПО

0
Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцька РВА ВПО переселенці допомога ВПО виплати
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 8 лютого 2024)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 1 лютого 2024

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 25 січня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 18 січня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх