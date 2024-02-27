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Військові з Полтавщини, які мають звання Героя України отримали сертифікати на квартири

Сьогодні, 13:25 Переглядів: 186

 
Серед захисників, які отримають житло, – старший лейтенант із Полтавщини Андрій Докторенко. Також передали сертифікат родині загиблого підполковника Степана Чобану

Президент Володимир Зеленський вчергове вручив сертифікати на квартири Героям України та родинам полеглих воїнів. Про це повідомив керівник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін у своєму Телеграм-каналі.

Серед захисників, які отримають житло, – старший лейтенант із Полтавщини Андрій Докторенко. Також передали сертифікат родині загиблого підполковника Степана Чобану.

– Щоденно дякуємо нашим оборонцям за захист, стійкість та відвагу. Вічна пам'ять тим, хто навіки в строю, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що також з 1 березня буде автоматично продовжена ще на 6 місяців допомога для вразливих категорій ВПО.

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Автор: Дарія Згура
Теги: допомога війна квартира Полтавщина
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