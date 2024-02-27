У Полтавській ОВА можуть розглянути переплати КАТП 1628 на паливі — Корольчук

Робоча група «Прозорість і підзвітність» при Полтавській обласній військовій адміністрації може розглянути питання переплати на паливі комунальним підприємством «Кременчуцьке комунальне автотранспортне підприємство 1628». Про це повідомив перший заступник голови Полтавської ОВА Богдан Корольчук 27 лютого.
Нагадаємо, «Кременчуцький ТелеграфЪ» виявив завищення цін на паливі, яке закупляло КАТП 1628. Наприкінці грудня підприємство уклало угоду на постачання дизпалива за ціною 57,6 грн за літр. У лютому ціну за договором знизили до 53,5 грн за літр, але й зараз вона значно вища за ринкову.
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