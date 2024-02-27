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У Полтавській ОВА можуть розглянути переплати КАТП 1628 на паливі — Корольчук

Сьогодні, 14:00 Переглядів: 129

 

Питання винесуть на обговорення робочої групи «Прозорість і підзвітність», якщо виявлять ризики

Робоча група «Прозорість і підзвітність» при Полтавській обласній військовій адміністрації може розглянути питання переплати на паливі комунальним підприємством «Кременчуцьке комунальне автотранспортне підприємство 1628». Про це повідомив перший заступник голови Полтавської ОВА Богдан Корольчук 27 лютого.

— До кінця вечора податківці, Держаудит служба і всі інші проаналізують (закупівлі — ред.). І якщо дійсно попередньо ми будемо розуміти, що є ризики корупційні або завищення цін, то ми його винесемо в п’ятницю на «Прозорість і підзвітність», — розповів Богдан Корольчук.

Нагадаємо, «Кременчуцький ТелеграфЪ» виявив завищення цін на паливі, яке закупляло КАТП 1628. Наприкінці грудня підприємство уклало угоду на постачання дизпалива за ціною 57,6 грн за літр. У лютому ціну за договором знизили до 53,5 грн за літр, але й зараз вона значно вища за ринкову.

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Автор: Вероніка Білодід Фото: Артем Коваленко Відео: Артем Коваленко
Теги: КАТП 1628 пальне Прозорість і підзвітність паливо
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