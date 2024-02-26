КАТП 1628 закупилося паливом на 100 мільйонів за завищеними цінами

Сьогодні, 17:31 Переглядів: 619 Коментарів: 1

Наприкінці грудня підприємство уклало угоду на постачання дизпалива за ціною 57,6 грн за літр. У лютому ціну за договором знизили до 53,5 грн за літр, але й зараз вона значно вища за ринкову

6,7 мільйона потенційної переплати

Одним із найдорожчих тендерів кінця минулого року у Кременчуці стала закупівля КП «Кременчуцьке комунальне автотранспортне підприємство 1628», яке займається вивезенням сміття та механічним прибиранням вулиць. 29 грудня, «під ялинку», воно уклало угоду на новий 2024 рік на постачання дизельного палива та бензину на суму 100 млн 275 тис. грн. На відкриті торги з особливостями прийшов єдиний учасник — ТОВ «Інтер Джак Ойл». Він і став переможцем, як це дозволяє законодавство про публічні закупівлі в умовах воєнного стану. Пропозиція продавця на 77 тис. грн нижча від очікуваної вартості, яку замовник визначив у сумі 100 млн 352 тис. грн. Але такий результат закупівлі насправді є не економією, а потенційною переплатою. Такого висновку ми дійшли, порівнявши ринкові ціни на пальне та ціни, за якими його купували у цей же час на Prozorro інші комунальні підприємства Кременчука.

Відповідно до угоди, КАТП 1628 купує партіями:

250 000 л бензину А 95 на суму 13 млн 875 тис. грн — по 55,5 грн за л;

1 500 000 л дизельного палива на суму 86 млн 400 тис. грн — по 57,6 грн за л.

За інформацією «Консалтингова група А-95» на порталі «Мінфін», на момент оголошення замовником тендеру (7.12.23 р.), середня ціна на бензин А 95 на Полтавщині складала 53,53 грн за л, а дизпалива — 53,42 грн за л.

Натомість у договорі КАТП 1628то літр бензину дорожчий на 1,97 грн, а літр дизельного пального на 4,18 грн. Зауважимо: для коректного порівняння ми брали ціни саме на момент оголошення тендеру (а не на момент підписання угоди). Тобто ті ціни, які мав бачити замовник, визначаючи очікувану вартість закупівлі.

Враховуючи колосальну кількість пального, яке має бути поставлене партіями протягом року, потенційна переплата за рік на дизелі та бензині могла скласти 6 млн 672 тис. грн.

Підкотили знижки, та не на весь товар

Щоправда, у 2024 році керівництво КАТП 1628 оговталося і 22 лютого уклало додаткову угоду з ТОВ «Інтер Джак Ойл» про зниження цін. Дизельне паливо подешевшало на 4,1 грн — до 53,5 грн за літр, а бензин на 10 коп за літр. За даними порталу публічних фінансів, до моменту знижок підприємство вже встигло купити дві партії пального за суттєво завищеними цінами на загальну суму 1 млн 135,9 тис. грн.

Як прописано у додатковій угоді, нові ціни діють з 16 лютого, проте не на всю партію товару, а на 60 000 л дизпалива і 10 000 л бензину. Тобто, якщо замовник та постачальник повторно не скорегують ціни, КАТП знову купуватиме дизель по 57,6 грн.

Що ж, за таких умов розмір потенційної переплати знижується до 6 млн 425 тис. грн. Але це за середніми цінами на заправках, а не гуртових закупівель на Prozorro.

13 мільйонів потенційної переплати

Але ми поцікавилися ще й тим, почому купували паливо інші комунальні підприємства Кременчука. Знайшли свіжі тендери на Prozorro із грудня 2023 року по лютий 2024 року. Дані представлені у таблиці, усі ціни з урахуванням ПДВ.





Назва КП кількість, л ціна за 1 л з ПДВ постачальник тендер, дата КП "Теплоенерго" 30000 48,28 ТОВ "Укрнафта Постач" 21.12.23 КГЖКП "Автозаводське" 7080 47,28 ТОВ "БВС Рітейл" 26.12.23 КНМП "Кременчуцька міська лікарня планового лікування" 400 48,93 ТОВ "Локкард" 26.12.23 КАТП 1628 1500000 53,50 ТОВ "Інтер Джак Ойл" 29.12.23 КП КТУ 30000 39,96 ТОВ "БВС Рітейл" 01.01.24 КП "Муніципальна варта" 6000 51,99 ТОВ "БВС Рітейл" 02.01.24 КАТП 1628 100000 44,58 ТОВ "БВС Рітейл" 01.01.24 КП ШРБУ 100000 46,49 ТОВ "Фуелпостач" 04.01.24 КП "Mіськсвітло" 3000 46,29 ТОВ "БВС Рітейл" 18.01.24 КНМП "Кременчуцька міська лікарня "Правобережна" 12000 47,00 ТОВ "Синергія систем" 02.02.24

Порівняння виявилося не на користь контракту КАТП 1628 з ТОВ «Інтер Джак Ойл»: ціни в ньому суттєво завищені, навіть після лютневих знижок.

Парадокс у тому, що через три дні після коштовної закупівлі дизеля на 100 мільйонів у ТОВ «Інтер Джак Ойл», КАТП 1628 придбало 100 000 л дизельного палива у іншого постачальника — ТОВ «БВС Рітейл». За цей тендер очікуваною вартістю 6 млн 856,7 тис. грн змагалося два учасники, конкурентом ТОВ «БВС Рітейл» було ТОВ «Укрнафта-Постач». Обидва знижували ціни на аукціоні. І в підсумку КАТП 1628 отримало понад мільйон економії порівняно з очікуваною вартістю. Ціна за 1 літр дизпалива склала 44,58 грн. Це на 8,92 гривні дешевше, ніж дизель від ТОВ «Інтер Джак Ойл» уже за зниженими цінами!

Що маємо в підсумку? Потенційна переплата КАТП 1628 на гігантському контракті з ТОВ «Інтер Джак Ойл» (навіть після лютневих знижок) складає понад 13 млн грн. І це з урахуванням дуже лояльного припущення, що сторони цього контракту таки не повернуться до колосальних цін, встановлених «під ялинку».

Чому, оголошуючи 100-мільйонний тендер, КАТП не врахувало реальні ціни, вираховуючи очікувану вартість закупівлі? Чи проводило моніторинг цін і за якими джерелами? На нашу думку, ці питання КАТП 1628 має поставити Держаудитслужба або широко розрекламована на теренах області група «Прозорість та підзвітність» при Полтавській ОВА, яка почала активно вивчати тендери. Сподіваємося, що вони не оминуть увагою й наші підказки по ринку пального.

Також ми звернули увагу, що замовник на 100-мільйонному конкурсі встановив мінімально можливий за законом термін подання тендерних пропозицій: 7 днів. Напевне, тому й був один учасник із завищеною ціною. Хоча об’єктивно є й інша причина. За умовами тендеру і цього договору, «розрахунки за товар проводяться протягом 180 календарних днів з підписання видаткової накладної на кожну партію товару». Не кожна фірма погодиться кредитувати партнера на півроку. Так, у договорі КАТП 1628 з ТОВ «БВС Рітейл» строк розрахунків складає 60 календарних днів. З іншого боку, можливо, комунальному підприємству слід більш ретельно планувати свої фінанси, а не потенційні борги, які ведуть до переплат?

Довідково: ТОВ «Інтер Джак Ойл» зареєстроване у Кременчуці. Його директоркою на кінцевою бенефіціарною власницею з 2023 року є Вітер Олена Анатоліївна. Вік підприємства 6 років, основний вид діяльності «Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами». До початку повномасштабного вторгнення росії підприємство не брало участь у державних закупівлях. Перший контракт отримало від КАТП 1628 у 2022 році. Відтоді це комунальне підприємство залишається найбільшим замовником ТОВ «Інтер Джак Ойл». Цей постачальник має контракти й з іншими КП, але тільки кременчуцькими і не на такі великі суми, як КАТП 1628.

У 2022 році Фірма «Інтер Джак Ойл» отримала контракт від КАТП 1628 на суму 98 млн грн. Цікаво, що договір також був підписаний 29 грудня, тобто для КАТП та його партнера це вже традиція. У першій редакції договору дизель коштував 59,15 грн за л, тоді як середня ціна на ринку не перевищувала 55 грн. Ціни на пальне багато разів коригували, і не лише в бік зменшення. Найнижча ціна за цим договором складала 49,35 грн, а найвища — 63,76 грн.