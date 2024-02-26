Автомобільний газ продовжує дорожчати: ціни на пальне на полтавських заправках

У понеділок, 26 лютого, на полтавських заправках продовжують зростати ціни на автогаз. Бензин та дизельне паливо поки тримається на рівні минулого тижня. За рейтингом аналітиків, найбільше водіям доведеться заплатити за пальне на заправках в мережі ОККО та WOG, а найдешевше заправити машину можна на БРСМ-Нафта та Укрнафта. Ціни на бензин та дизпаливо знижувалися поступово із середини листопада, здешевшання газу спостерігалося з початку грудня. Зараз же поступове зростання цін на бензин та дизпаливо спостерігається із середини лютого, а газ почав зростати в ціні на минулому тижні.
Директор консалтингової групи «А95» Сергій Куюн називає причину збільшення ціни на пальне, зокрема автогазу.
За його словами, газ може здорожчати до 3 грн за л. Пов’язано це з тим, що при імпорті палива доведеться об'їжджати польську ділянку кордону.
Сергій Куюн додає, що восени здорожчання автогазу було через дефіцит пального, оскільки 30% імпорту було заблоковано. Але зараз дефіциту на пальне не буде.
Які ціни на автомобільне пальне сьогодні у різних операторів ринку на Полтавщині, можна подивитись нижче у таблиці.
Нагадуємо, що середні ціни на пальне по Полтавській області та по операторах є середньозваженими та наводяться за даними Мінфіну. Варто зазначити, що у деяких операторів ціни на різних АЗС можуть встановлюватися індивідуально, і, як наслідок, відрізнятися від цін, вказаних на сайті.
|
Вид палива
|
Ціна (грн)
|
Зміна ціни
|
Зміна у %
|
Бензин А-95 преміум
|
54,46
|0,00
|0%
|
Бензин А-95
|
51,19
|0,00
|0%
|
Бензин А-92
|
48,55
|
0,00
|
0%
|
Дизельне пальне
|
51,54
|0,00
|0%
|
Газ автомобільний
|
27,80
|+0,18
|+0,664%
|
Оператор
|
А-95+
|
А-95
|
А-92
|
Дизельне пальне
|
Газ
|
BVS
|
53,99
|
51,99
|
48,99
|
51,99
|
27,49
|
Marshal
|
|
49,00
|
47,00
|
49,00
|
26,70
|
U.GO
|
52,95
|
49,95
|
47,95
|
49,95
|
27,44
|
WOG
|
56,99
|
54,99
|
|
54,99
|
28,98
|
Авіас
|
|
49,39
|
48,49
|
50,79
|
27,54
|
Автотранс
|
51,98
|
50,98
|
51,98
|
27,68
|
БРСМ-Нафта
|
48,99
|
|
49,29
|
27,49
|
ОККО
|
56,99
|
54,99
|
|
54,99
|
28,99
|
Укрнафта
|
51,40
|
49,40
|
47,90
|
50,90
|
27,90
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