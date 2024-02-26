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Четверо військовослужбовців з Глобинської громади отримали посмертні нагороди

Сьогодні, 19:03 Переглядів: 200

 

Отримали відзнаки рідні загиблих військових

26 лютого у Глобинській міській раді нагородили чотирьох загиблих військових. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» стало відомо з телеграм-каналу Глобинської міської ради.

Нагрудні знаки та посвідчення, підписані Президентом України, вручили рідним полеглиї воїнів — Миколи Ляшка, Олександра Сиротенка, Анатолія Коростіленка та Юрія Баранця.

Микола Ляшко загинув у віці 30 років 14 квітня 2023 року під час наступально-штурмових дій поблизу Білогорівки на Луганщині.

Олександр Сиротенко загинув 17 грудня 2022 року теж у Білогорівці. Воїн не дожив до свого 37-річчя кілька тижнів.

Анатолій Коростіленко загинув на Донеччині 3 червня 2023 року. Йому було 43 роки.

Цих військовослужбовців посмертно нагородили орденом «За мужність» ІІІ ступеня.

Медаль «За військову службу Україні» вручили рідним Юрія Баранця. Йому судилося загинути не на фронті, а під час ракетного обстрілу навчального центру «Десна» на Чернігівщині. Трапилося це 17 травня 2022 року. Захисник не дожив півтора місяці до свого 55-річчя.

Нагадаємо, нещодавно військовий із Кременчуччини Едуард Сабанін отримав звання Героя України.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Глобинська територіальна громада
Теги: Кременчуцький район Глобинська міська територіальна громада військові загиблі нагороди посмертно
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