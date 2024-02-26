Замість 22 грн за хлібину - 35 грн: «Прозорість і підзвітність» аналізує тендер у Полтавській громаді

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Робоча група "Прозорість та підзвітність" продовжує аналізувати закупівлі хлібопродуктів, свіжовипечених хлібобулочних і кондитерських виробів у Полтавській громаді. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.

Аудитори продовжують аналізувати матеріали закупівель та уже помічають ризики порушення законодавства, що може призвести до розірвання договору. Фахівці також проведуть детальну перевірку та на наступному засіданні робочої групи нададуть висновки.

Податківці помітили завищені ціни на продукцію. З'ясувалося, що підприємство, з яким замовник уклав договір, є посередником. І товар воно не виготовляє, а купує у хлібокомбінату. Тож замовник міг би напряму укласти договір з хлібокомбінатом і таким чином зменшити вартість.

Наприклад, спеціалісти звернули увагу, що комбінат продає білий хліб по 22 грн/кг, а підприємство-посередник - по 35 грн/кг. Хоча у минулому році цю ж саму продукцію фірма продавала по 27 грн/кг. Тож ціна на білий хліб виявилася дорожча в 1,6 разів.

Податківці рекомендували замовнику звернути увагу на цю інформацію. Це може стати підставою для перегляду договору.

Нагадаємо, останнім часом робоча група «Прозорість і підзвітність» ініціювала розірвання договорів у трьох громадах області. Мова йде про ремонт підвалу будинку під найпростіше укриття у Кременчуці, закупівлю матеріалів на реконструкцію лікарні у Горішніх Плавнях та закупівлю акушерських ліжок для перинатального центру у Полтаві.