Ремонт підвалу будинку під укриття у Кременчуці відмінили, бо послугу замовляли без конкурсу

Фахівці групи «Прозорість і підзвітність» виявили порушення, перевіряючи закупівлю в Кременчуцькій громаді
За підсумками моніторингу закупівлі послуги по ремонту підвалу житлового будинку під найпростіше укриття в Кременчуці вирішили розірвати договір із підрядником.
Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін.
За його словами, робоча група «Прозорість і підзвітність» підтримала рішення аудиторів щодо розірвання договору. Замовник робіт має поінформувати про усунення виявлених порушень.
Нагадаємо, 8 лютого обласна робоча група «Прозорість та підзвітність» почала розглядати закупівлі електрообладнання Кременчуцьким тролейбусним управлінням. Очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін пояснив це великою кількістю договорів між комунальним підприємством та переможцем тендеру – та, ніби то одна компанія є ексклюзивним постачальником електронного обладнання.
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