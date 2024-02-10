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Ремонт підвалу будинку під укриття у Кременчуці відмінили, бо послугу замовляли без конкурсу

Сьогодні, 10:14 Переглядів: 1

 

Фахівці групи «Прозорість і підзвітність» виявили порушення, перевіряючи закупівлю в Кременчуцькій громаді

За підсумками моніторингу закупівлі послуги по ремонту підвалу житлового будинку під найпростіше укриття в Кременчуці вирішили розірвати договір із підрядником.

Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

- Результати аналізу розглянули на черговому засіданні робочої групи «Прозорість і підзвітність». Аудитори зазначили, що замовник порушив законодавство у сфері закупівель, уклавши договір без відкритих торгів, хоча не мав на це підстав. Він не надав документальне підтвердження нагальності потреби для здійснення закупівлі без застосування конкурентної процедури. Водночас спеціалісти «Укрдержбудекспертизи» завершують комплексну перевірку, – зазначив Філіп Пронін.

За його словами, робоча група «Прозорість і підзвітність» підтримала рішення аудиторів щодо розірвання договору. Замовник робіт має поінформувати про усунення виявлених порушень.

- Разом із громадами працюємо над тим, щоб бюджетні кошти використовували раціонально та з дотриманням закону, – додав очільник області.

Нагадаємо, 8 лютого  обласна робоча група «Прозорість та підзвітність» почала розглядати закупівлі електрообладнання Кременчуцьким тролейбусним управлінням. Очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін пояснив це великою кількістю договорів між комунальним підприємством та переможцем тендеру – та, ніби то одна компанія є ексклюзивним постачальником електронного обладнання.

Робоча група «Прозорість і підзвітність» розглядає закупівлі Кременчуцького тролейбусного управління

«Прозорість і підзвітність». Що відповіла мерія на заяви Кременчуцької РВА про моніторинг закупівель

 

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: пресслужба Полтавської ОВА
Теги: Прозорість і підзвітність Полтавська ОВА укриття ремонт конкурс
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