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У Харкові внаслідок російської атаки дронами загинуло семеро людей, серед них троє дітей

Сьогодні, 09:40 Переглядів: 183

 

Понад півсотні людей цієї ночі вдалося врятувати під час виниклих пожеж - вщент згоріло 10 домоволодінь

Внаслідок російської атаки безпілотниками сьогодні вночі у Харкові був вражений об’єкт цивільної інфраструктури. Виникло декілька масштабних пожеж у житлових кварталах.

У своєму офіційному Telegram-каналі Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що ДСНС вдалося локалізувати пожежу в житловому кварталі міста, врятувавши від поширення вогню 25 будинків. Однак більше десятка домоволодінь згоріло вщент.

- В одному із приватних будинків виявлено тіла 5 людей, серед яких 3 дітей. На іншому обʼєкті - ще двоє загиблих. Загальна кількість постраждалих станом на зараз - 7 загиблих та 3 поранених, - зазначив Глава МВС.

На місцях працюють слідчі та криміналісти, які документують воєнний злочин росії та відбирають зразки ДНК для ідентифікації тіл.

Як повідомляє Харківська ОВА, вік дітей - 7, 4 років та немовля близько 6 місяців. Загиблі - мешканці одного з додому, який зачепив вибух. В іншому будинку загинули 66-річний чоловік та його 65-річна дружина.

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: Харків пожежі загиблі ДСНС дрони
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