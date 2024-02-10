У Харкові внаслідок російської атаки дронами загинуло семеро людей, серед них троє дітей

Понад півсотні людей цієї ночі вдалося врятувати під час виниклих пожеж - вщент згоріло 10 домоволодінь
Внаслідок російської атаки безпілотниками сьогодні вночі у Харкові був вражений об’єкт цивільної інфраструктури. Виникло декілька масштабних пожеж у житлових кварталах.
У своєму офіційному Telegram-каналі Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що ДСНС вдалося локалізувати пожежу в житловому кварталі міста, врятувавши від поширення вогню 25 будинків. Однак більше десятка домоволодінь згоріло вщент.
На місцях працюють слідчі та криміналісти, які документують воєнний злочин росії та відбирають зразки ДНК для ідентифікації тіл.
Як повідомляє Харківська ОВА, вік дітей - 7, 4 років та немовля близько 6 місяців. Загиблі - мешканці одного з додому, який зачепив вибух. В іншому будинку загинули 66-річний чоловік та його 65-річна дружина.
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