Що сталося на Полтавщині за 9-10 лютого: крадіжки, шахрайства та бійка

Сьогодні, 09:02 Переглядів: 134

Станом на ранок на території Полтавської області поліція оперативно розкрила вже 52 злочини

За минулу добу до Центру управління нарядами ГУ Національної поліції Полтавської області на лінію «102» від громадян надійшло понад 650 заяв і повідомлень про кримінальні події, факти домашнього насильства, конфлікти на побутовому ґрунті, адміністративні правопорушення, а також дані, що не підтвердилися, та інформації, що не належать до компетенції поліції.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.

Із загальної кількості повідомлень 162 мали ознаки кримінальних правопорушень.

Серед них:

1 факт нанесення тяжких тілесних ушкоджень;

факт нанесення тяжких тілесних ушкоджень; 37 крадіжок (зокрема, з квартир – 1, з житлових будинків - 1, з автомобілів – 1);

крадіжок (зокрема, з квартир – 1, з житлових будинків - 1, з автомобілів – 1); 27 шахрайств;

шахрайств; 1 факт незаконного заволодіння автотранспортом;

факт незаконного заволодіння автотранспортом; 1 факт незаконного обігу зброї;

факт незаконного обігу зброї; 5 наркозлочинів та інші.

Минулої доби на території Полтавської області поліція оперативно розкрила 52 злочини.

Поліція нагадує номери телефонів, за якими Ви можете повідомити інформацію щодо місця перебування зниклих людей, а також відомі Вам обставини скоєння злочинів і порушень правопорядку: (0532) 56-22-33 або 102.

Минулої доби поліція в умовах воєнного стану на Полтавщині перевірила 330 транспортних засобів та 470 осіб.

Про це повідомив начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов.

Для усунення ризиків та захисту населення від ворожих зазіхань, правоохоронці забезпечують систематичний моніторинг дотримання обмежень воєнного стану, контролюють міграційні процеси, а також здійснюють заходи щодо виявлення можливих пособників ворога та осіб, причетних до діяльності російських диверсійних груп.

- Закликаємо громадян відповідально ставитися до вимушених обмежень воєнного часу, суворо дотримуватися встановлених правил, чітко виконувати вказівки військових та поліцейських, які виконують покладені на них службові обов'язки, та оперативно інформувати правоохоронні органи про підозрілих осіб, - йдеться у повідомленні поліції.

За завідомо неправдивий виклик поліції у 2023 році на Полтавщині оштрафували 183 особи