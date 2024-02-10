Що сталося на Полтавщині за 9-10 лютого: крадіжки, шахрайства та бійка

За минулу добу до Центру управління нарядами ГУ Національної поліції Полтавської області на лінію «102» від громадян надійшло понад 650 заяв і повідомлень про кримінальні події, факти домашнього насильства, конфлікти на побутовому ґрунті, адміністративні правопорушення, а також дані, що не підтвердилися, та інформації, що не належать до компетенції поліції.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.
Із загальної кількості повідомлень 162 мали ознаки кримінальних правопорушень.
Серед них:
Минулої доби на території Полтавської області поліція оперативно розкрила 52 злочини.
Поліція нагадує номери телефонів, за якими Ви можете повідомити інформацію щодо місця перебування зниклих людей, а також відомі Вам обставини скоєння злочинів і порушень правопорядку: (0532) 56-22-33 або 102.
Минулої доби поліція в умовах воєнного стану на Полтавщині перевірила 330 транспортних засобів та 470 осіб.
Про це повідомив начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов.
Для усунення ризиків та захисту населення від ворожих зазіхань, правоохоронці забезпечують систематичний моніторинг дотримання обмежень воєнного стану, контролюють міграційні процеси, а також здійснюють заходи щодо виявлення можливих пособників ворога та осіб, причетних до діяльності російських диверсійних груп.
За завідомо неправдивий виклик поліції у 2023 році на Полтавщині оштрафували 183 особи
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.