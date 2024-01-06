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Надзвичайні новини, Полтавщина

За завідомо неправдивий виклик поліції у 2023 році на Полтавщині оштрафували 183 особи

Сьогодні, 14:49 Переглядів: 102

 

А за образи та нецензурну лайку на адресу операторів колцентру поліції 102 минулого року до адмінвідповідальності за дрібне хуліганство оштрафовані 173 правопорушники

Протягом 2023 року працівники відділу служби «102» поліції Полтавщини отримали понад 263 тисячі телефонних дзвінків від громадян - в середньому надходить понад 800 викликів за добу.

- На жаль, продовжують мати місце й такі випадки, коли громадяни телефонують у нетверезому стані, ображають операторів та висловлюються нецензурною лайкою. Такі дзвінки не лише відволікають працівників спецлінії від реагування на важливі повідомлення, а й можуть коштувати життя і здоров’я тим громадянам, яким на той момент необхідна реальна допомога, - заявила начальниця відділу служби «102» поліції Полтавщини Ярослава Павлухіна.

Відділ комунікації поліції в Полтавській області зазначає, що за телефонні дзвінки, під час яких звучать образи та нецензурна лайка на адресу операторів колцентру 102, передбачена адміністративна відповідальність.

Протягом 2023 року на правопорушників складено 46 адміністративних протоколів за статтею 173 (Дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення та 183 (Завідомо неправдивий виклик спеціальних служб) КУпАП. Ці адміністративні матеріали направлені на розгляд у суди, для притягнення правопорушників до відповідальності.

Поліція нагадує, що задля безпеки громадян поліція Полтавщини продовжує працювати 24/7. Для оперативного реагування поліції на заяви й повідомлення цілодобово працює поліцейська спецлінія 102, а також працюють альтернативні канали для звернень до поліції у застосунку чат-бот Телеграм: @Police102Poltava та месенджер Фейсбук Поліція Полтавської області

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: поліція Полтавщини
Теги: поліція Полтавщини виклики лайка штрафи
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