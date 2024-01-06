Минулого року на Полтавщині допомогу при народженні дитини отримали майже 30 тисяч сімей

Сьогодні, 16:00 Переглядів: 77

Кожна родина, у якій вони виховуються діти, може розраховувати на підтримку. Серед державних соцгарантій – допомога при народженні дитини, що виплачується 3 роки. Минулого року на Полтавщині її отримали майже 30 тисяч сімей, з яких 7 тисяч – вперше. Загальна сума виплат становить 322 млн грн.

Про це повідомляє Полтавська ОВА.

Батьки новонароджених мають право на «пакунок малюка». Це набір необхідних речей для догляду за немовлям. У новому році бокс укомплектують раціональніше. У 2023 році його отримали 1949 сімей Полтавщини, а ще понад 4 тисячі скористалися грошовою компенсацією.

Особливу увагу в області приділяють багатодітним родинам і одиноким батькам. Щомісячну допомогу у розмірі 2100 грн у 2023 році виплатили 5 тисячам багатодітних сімей. А понад 10 тисяч одиноких матерів отримали додаткову допомогу на утримання дитини.

У 2024 році максимальна сума, яку можна отримати на дітей до 6 років становить 2563 грн, від 6 до 18 років – 3196 грн. Для молоді віком від 18 до 23 років, яка навчається за денною формою, сума цієї допомоги становить 3028 грн на місяць.