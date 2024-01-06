Водохреще попри заборону. Як у Кременчуці пройшла Хресна хода та масові купання

Як і анонсували, о 12.30 віряни та церковники стартували Хресною ходою від Свято-Миколаївського собору. Пройшли центральними вулицями міста до річкового вокзалу. Там, ще від ранку, у води Дніпра занурювалися відчайдухи
Цьогоріч вперше саме 6 січня за Новоюліанським календарем віряни відзначають Водохреще. Масові купання відбувалися у двох облаштованих місцях — у районі пристані річкового вокзалу та в селі Потоки, біля Вознесенської церкви. Попри заборону на проведення масових заходів, яку вчора оприлюднила Кременчуцька військова адміністрація, святкування Водохреща церковники не скасували. Віряни та служителі УПЦ пройшли ходою від Свято-Миколаївського собору до річкового вокзалу у супроводі поліції. Там протоієрей Володимир Макогон прочитав молитву та освятив воду.
Кременчужани підтримали народну водохрещенську традицію купання у воді. Хтось занурюється щороку, а є й такі, які ризикнули зайти у холодну січневу воду вперше.
А от кременчужанин Влад прийшов з онукою подивитися на відчайдухів, чоловік говорить, перейнявся загальною атмосферою і вирішив вперше у своєму житті пірнути у воду.
Місця для масових купань облаштували наметами, в яких можна було переодягтися. Також чергувала поліція, швидка, рятувальники.
Нагадаємо, як виникло Водохреще та які у Кременчуці є святкові традиції «Кременчуцькому телеграфу» розповів протоієрей, настоятель Свято-Миколаївського собору Володимир Макогон.
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