Водохреще попри заборону. Як у Кременчуці пройшла Хресна хода та масові купання

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 33

Як і анонсували, о 12.30 віряни та церковники стартували Хресною ходою від Свято-Миколаївського собору. Пройшли центральними вулицями міста до річкового вокзалу. Там, ще від ранку, у води Дніпра занурювалися відчайдухи

Цьогоріч вперше саме 6 січня за Новоюліанським календарем віряни відзначають Водохреще. Масові купання відбувалися у двох облаштованих місцях — у районі пристані річкового вокзалу та в селі Потоки, біля Вознесенської церкви. Попри заборону на проведення масових заходів, яку вчора оприлюднила Кременчуцька військова адміністрація, святкування Водохреща церковники не скасували. Віряни та служителі УПЦ пройшли ходою від Свято-Миколаївського собору до річкового вокзалу у супроводі поліції. Там протоієрей Володимир Макогон прочитав молитву та освятив воду.

« Освячена вода набуває цілющий властивостей, віруючі можуть використовувати її для зцілення, а також для освячення та очищення житла» — розповів вірянам Володимир Макогон.

Кременчужани підтримали народну водохрещенську традицію купання у воді. Хтось занурюється щороку, а є й такі, які ризикнули зайти у холодну січневу воду вперше.

« Я купаюся вже традиційно щороку. Люблю ці відчуття, коли пірнаєш у холодну воду. Не моржую, а просто підтримую нашу народну традицію. Хоча й не вірю у якусь цілющість води у цей день, але ж скільки купаюся, ще жодного разу не захворіла» — каже Наталя.

А от кременчужанин Влад прийшов з онукою подивитися на відчайдухів, чоловік говорить, перейнявся загальною атмосферою і вирішив вперше у своєму житті пірнути у воду.

« Подивився як всі занурюються, і сам вирішив спробувати. Відчуття круті. Всім рекомендую наважитися вперше. Тілу зовсім не холодно» — розповідає Влад.

Місця для масових купань облаштували наметами, в яких можна було переодягтися. Також чергувала поліція, швидка, рятувальники.

Нагадаємо, як виникло Водохреще та які у Кременчуці є святкові традиції «Кременчуцькому телеграфу» розповів протоієрей, настоятель Свято-Миколаївського собору Володимир Макогон.