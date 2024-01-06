Микола Корецький
До дня Святого Миколи Чудотворця ми разом з волонтерами провели для діточок свято радості і добра
Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Топ новина, Кременчук, Сюжети, Відео

Водохреще попри заборону. Як у Кременчуці пройшла Хресна хода та масові купання

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 33

  

Як і анонсували, о 12.30 віряни та церковники стартували Хресною ходою від Свято-Миколаївського собору. Пройшли центральними вулицями міста до річкового вокзалу. Там, ще від ранку, у води Дніпра занурювалися відчайдухи

Цьогоріч вперше саме 6 січня за Новоюліанським календарем віряни відзначають Водохреще. Масові купання відбувалися у двох облаштованих місцях — у районі пристані річкового вокзалу та в селі Потоки, біля Вознесенської церкви. Попри заборону на проведення масових заходів, яку вчора оприлюднила Кременчуцька військова адміністрація, святкування Водохреща церковники не скасували. Віряни та служителі УПЦ пройшли ходою від Свято-Миколаївського собору до річкового вокзалу у супроводі поліції. Там протоієрей Володимир Макогон прочитав молитву та освятив воду.

 

«Освячена вода набуває цілющий властивостей, віруючі можуть використовувати її для зцілення, а також для освячення та очищення житла» — розповів вірянам Володимир Макогон.

Кременчужани підтримали народну водохрещенську традицію купання у воді. Хтось занурюється щороку, а є й такі, які ризикнули зайти у холодну січневу воду вперше.

 

«Я купаюся вже традиційно щороку. Люблю ці відчуття, коли пірнаєш у холодну воду. Не моржую, а просто підтримую нашу народну традицію. Хоча й не вірю у якусь цілющість води у цей день, але ж скільки купаюся, ще жодного разу не захворіла» — каже Наталя.

А от кременчужанин Влад прийшов з онукою подивитися на відчайдухів, чоловік говорить, перейнявся загальною атмосферою і вирішив вперше у своєму житті пірнути у воду.

 

«Подивився як всі занурюються, і сам вирішив спробувати. Відчуття круті. Всім рекомендую наважитися вперше. Тілу зовсім не холодно» — розповідає Влад.

Місця для масових купань облаштували наметами, в яких можна було переодягтися. Також чергувала поліція, швидка, рятувальники.

Нагадаємо, як виникло Водохреще та які у Кременчуці є святкові традиції «Кременчуцькому телеграфу» розповів протоієрей, настоятель Свято-Миколаївського собору Володимир Макогон.

1
Автор: Роксолана Жукова Відео: Кирило Воронцов
Теги: Кременчук Водохреще купання свято
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 52 від 28 грудня 2023)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 51 від 21 грудня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 50 від 14 грудня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 49 від 7 грудня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх