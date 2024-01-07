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У цьому році на майбутніх кременчуцьких батьків чекає оновлення вмісту «Пакунку малюка»

Сьогодні, 08:01 Переглядів: 151

 

Наповнення «бебі-боксу» переглянули з урахуванням побажань батьків та експертів

У 2024 році кременчуцькі батьки новонароджених малюків отримають оновлені «Пакунки малюка». Інформація про це розміщена на сайті Міністерства соціальної політики України.

Кожні 4 роки вміст пакунку переглядається представниками Мінсоцполітики із залученням батьків немовлят та фахівців інших міністерств. За результатами колективних обговорень, вміст бебі-боксу коригують відповідно до побажань батьків та їхніх відгуків, яке наповнення є необхіднішим, зручнішим та якіснішим.

Переглянули вміст пакунку і напередодні 2024 року. 

Заступниця Міністра Уляна Токарєва зауважила, що у зв’язку зі зростанням прожиткового мінімуму вартість бебі-боксу також зросте до  7689 грн (вартість «Пакунку малюка» становить три розміри прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років, у 2024 р. — цей прожитковий мінімум складає  2 563 грн).

Як же зміниться наповнення «Пакунку малюка»?

Збільшиться кількість або додадуться товари, які користуються попитом — багаторазові вологостійкі пелюшки, теплий одяг для немовлят (шапочки та чоловічки). Також збільшиться розмір пледа-ковдри для зручнішого використання. Натомість планують зменшити кількість одягу найменшого розміру, з якого малята швидко виростають. 

Нагадаємо, «Кременчуцький ТелеграфЪ» писав про те, де та як кременчуцькі матусі можуть отримати «пакунок малюка».

Минулого року на Полтавщині допомогу при народженні дитини отримали майже 30 тисяч сімей
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Автор: Яна Гудзь
Теги: пакунок малюка
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