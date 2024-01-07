У цьому році на майбутніх кременчуцьких батьків чекає оновлення вмісту «Пакунку малюка»

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У 2024 році кременчуцькі батьки новонароджених малюків отримають оновлені «Пакунки малюка». Інформація про це розміщена на сайті Міністерства соціальної політики України.

Кожні 4 роки вміст пакунку переглядається представниками Мінсоцполітики із залученням батьків немовлят та фахівців інших міністерств. За результатами колективних обговорень, вміст бебі-боксу коригують відповідно до побажань батьків та їхніх відгуків, яке наповнення є необхіднішим, зручнішим та якіснішим.

Переглянули вміст пакунку і напередодні 2024 року.

Заступниця Міністра Уляна Токарєва зауважила, що у зв’язку зі зростанням прожиткового мінімуму вартість бебі-боксу також зросте до 7689 грн (вартість «Пакунку малюка» становить три розміри прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років, у 2024 р. — цей прожитковий мінімум складає 2 563 грн).

Як же зміниться наповнення «Пакунку малюка»?

Збільшиться кількість або додадуться товари, які користуються попитом — багаторазові вологостійкі пелюшки, теплий одяг для немовлят (шапочки та чоловічки). Також збільшиться розмір пледа-ковдри для зручнішого використання. Натомість планують зменшити кількість одягу найменшого розміру, з якого малята швидко виростають.

Нагадаємо, «Кременчуцький ТелеграфЪ» писав про те, де та як кременчуцькі матусі можуть отримати «пакунок малюка».