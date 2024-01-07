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Що сталося на Полтавщині за 6-7 січня: крадіжки, шахрайства та бійка

Сьогодні, 09:02 Переглядів: 299

 

Станом на ранок на території Полтавської області поліція оперативно розкрила вже 23 злочини

За минулу добу до Центру управління нарядами ГУ Національної поліції Полтавської області на лінію «102» від громадян надійшло понад 470 заяв і повідомлень про кримінальні події, факти домашнього насильства, конфлікти на побутовому ґрунті, адміністративні правопорушення, а також дані, що не підтвердилися, та інформації, що не належать до компетенції поліції.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.

Із загальної кількості повідомлень 122 мали ознаки кримінальних правопорушень. 

Серед них: 

  • 25 крадіжок (з квартир – 1, з автотранспорту – 2);
  • 13 шахрайств;
  • 1 факт нанесення тяжких тілесних ушкоджень;
  • 1 наркозлочин та інші.

Минулої доби на території Полтавської області поліція оперативно розкрила 23 злочини.

Поліція нагадує номери телефонів, за якими Ви можете повідомити інформацію щодо місця перебування зниклих людей, а також відомі Вам обставини скоєння злочинів і порушень правопорядку: (0532) 56-22-33 або 102.

Минулої доби поліція в умовах воєнного стану на Полтавщині перевірила 370 транспортних засобів та 562 осіб.

Про це повідомив начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов.

Для усунення ризиків та захисту населення від ворожих зазіхань, правоохоронці забезпечують систематичний моніторинг дотримання обмежень воєнного стану, контролюють міграційні процеси, а також здійснюють заходи щодо виявлення можливих пособників ворога та осіб, причетних до діяльності російських диверсійних груп.

- Закликаємо громадян відповідально ставитися до вимушених обмежень воєнного часу, суворо дотримуватися встановлених правил, чітко виконувати вказівки військових та поліцейських, які виконують покладені на них службові обов'язки, та оперативно інформувати правоохоронні органи про підозрілих осіб, - йдеться у повідомленні поліції.

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Автор: Віктор Крук
Теги: поліція Полтавщини крадіжки шахрайство наркозлочин
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