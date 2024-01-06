Микола Корецький
До дня Святого Миколи Чудотворця ми разом з волонтерами провели для діточок свято радості і добра
Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Надзвичайні новини, Полтавщина

Завтра в Україні очікуються великі опади: через негоду на Полтавщині можуть перекрити дороги

Сьогодні, 12:41 Переглядів: 2 438

 

У Державному агентстві відновлення доріг радять відмовитися від поїздок на автівках у найближчі три дні, а поліція дає рекомендації, як себе убезпечити у разі поїздки в негоду

Починаючи з неділі, 7 січня, в Україні очікуються великі опади, різке зниження температури та ускладнення руху на автомобільних дорогах.

Про це нагадав голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Мустафа Найєм.

Щоб не наражати себе на небезпеку та не заважали техніці розчищати автошляхи він звернувся з проханням до усіх українців не виїжджати на власному транспорті, якщо немає критичної потреби.

- У разі, якщо ви все ж виїжджаєте на дороги, беріть із собою ланцюги протиковзання на колеса та додаткове пальне. Бажано також мати термос із гарячим чаєм або кавою. Бізнесу варто уважно планувати логістику. Водіям великогабаритного транспорту бажано користуватися майданчиками для відстою, які є вздовж державних доріг, - написав він.

Мустафа Найєм зазначив, що негода може призвести до ускладнень руху на дорогах та необхідності їх перекриття або часткового обмеження руху для того, щоб розчистити сніг.

Ці обмеження можуть бути введені на таких дорогах:

  • М-22 Полтава — Олександрія;
  • Н-31 Дніпро — Царичанка — Кобеляки — Решетилівка;
  • М-05 Київ — Одеса;
  • М-30 Стрий — Умань — Дніпро — Ізварине;
  • М-13 Кропивницький — Платонове;
  • Н-08 Бориспіль — Дніпро — Запоріжжя — Маріуполь;
  • Н-11 Дніпро — Миколаїв;
  • Н-24 Благовіщенське — Миколаїв та на інших дорогах, зважаючи на ситуацію.

В Агентстві відновлення працюватиме цілодобова гаряча лінія. До неї можна звертатися із запитаннями щодо стану проїзду автомобільними дорогами державного значення - 067 400 60 80.

Що буде з погодою?

За даними Українського гідрометеорологічного центру 7-9 січня в Україні очікуються складні погодні умови. Зокрема, в Полтавській області очікується значний сніг, пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини, снігові замети, приріст снігового покриву може сягати від 20 до 30 см. Також очікується значне зниження нічної температури до -12º морозу. На дорогах – ожеледиця. 

Що радить поліція?

Враховуючи погодні умови, поліція закликає громадян заздалегідь планувати поїздку або, за можливості, відмовитися від неї.

У разі поїздки водіям радять:

  • дотримуватися швидкісного режиму, дистанції та відмовитися від ризикованих маневрів;
  • при наближенні до пішохідних переходів чи дитячих установ знижувати швидкість руху до мінімуму;
  • вмикати габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі;
  • в умовах погіршення погодних умов дотримуватися правил паркування, щоб не заважати роботі снігоприбиральної техніки;
  • у разі далекої поїздки брати із собою буксирувальний трос, вогнегасник, аптечку, знак аварійної зупинки, дроти для «прикурювання», лопату, каністру з бензином, омивач скла, зарядний пристрій для телефона, документи, запас їжі, води та термос з теплим напоєм.

Поліція радить пішоходам:

  • переходити дорогу лише у визначених місцях на дозволений сигнал світлофора;
  • не перебігати дорогу перед транспортним засобом, що наближається, та врахувати, що на слизькій дорозі у 4-5 разів збільшується гальмівний шлях;
  • рухаючись у темний час доби бути помітними на дорозі, носити на одязі світловідбивні елементи — флікери.
Цими вихідними на Полтавщині прогнозують значне погіршення погодних умов
Поліція Полтави встановлює обставини двох ДТП, в яких травмовано малолітню дитину та жінку
1
Автор: Віктор Крук
Теги: поліція Полтавщини негода дороги снігопад поради
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 52 від 28 грудня 2023)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 51 від 21 грудня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 50 від 14 грудня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 49 від 7 грудня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх