Завтра в Україні очікуються великі опади: через негоду на Полтавщині можуть перекрити дороги

У Державному агентстві відновлення доріг радять відмовитися від поїздок на автівках у найближчі три дні, а поліція дає рекомендації, як себе убезпечити у разі поїздки в негоду
Починаючи з неділі, 7 січня, в Україні очікуються великі опади, різке зниження температури та ускладнення руху на автомобільних дорогах.
Про це нагадав голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Мустафа Найєм.
Щоб не наражати себе на небезпеку та не заважали техніці розчищати автошляхи він звернувся з проханням до усіх українців не виїжджати на власному транспорті, якщо немає критичної потреби.
- У разі, якщо ви все ж виїжджаєте на дороги, беріть із собою ланцюги протиковзання на колеса та додаткове пальне. Бажано також мати термос із гарячим чаєм або кавою. Бізнесу варто уважно планувати логістику. Водіям великогабаритного транспорту бажано користуватися майданчиками для відстою, які є вздовж державних доріг, - написав він.
Мустафа Найєм зазначив, що негода може призвести до ускладнень руху на дорогах та необхідності їх перекриття або часткового обмеження руху для того, щоб розчистити сніг.
Ці обмеження можуть бути введені на таких дорогах:
В Агентстві відновлення працюватиме цілодобова гаряча лінія. До неї можна звертатися із запитаннями щодо стану проїзду автомобільними дорогами державного значення - 067 400 60 80.
Що буде з погодою?
За даними Українського гідрометеорологічного центру 7-9 січня в Україні очікуються складні погодні умови. Зокрема, в Полтавській області очікується значний сніг, пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини, снігові замети, приріст снігового покриву може сягати від 20 до 30 см. Також очікується значне зниження нічної температури до -12º морозу. На дорогах – ожеледиця.
Що радить поліція?
Враховуючи погодні умови, поліція закликає громадян заздалегідь планувати поїздку або, за можливості, відмовитися від неї.
У разі поїздки водіям радять:
Поліція радить пішоходам:
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