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Кременчук, Освіта

Кременчуцький дитсадок № 57 з понеділка працюватиме у власному приміщенні

Сьогодні, 13:38 Переглядів: 267

 

У закладі дошкільної освіти в очному режимі будуть перебувати лише діти старшого віку

З понеділка, 8 січня, Кременчуцький заклад дошкільної освіти №57 розпочинає працювати у змішаній формі навчання у власному приміщені за адресою: вулиця Героїв Маріуполя, 61-А.

Про це повідомила пресслужба Кременчуцької міської ради.

У дитячому садочку працюватимуть 2 групи для 30 дітей старшого дошкільного віку у режимі цілого дня - з 7.00 до 17.30 з триразовим харчуванням. Групи молодшого і середнього дошкільного віку продовжують працювати в дистанційному режимі.

Під час повітряної тривоги діти разом з вихователями перебуватимуть у найпростішому укритті Кременчуцького ліцею №5.

За більш детальною інформацією можна звернутись до директора закладу - Ірини Вікторівни Андрєєвої. Телефон - 098-260-94-20.

Які дитсадки у Кременчуці планують відкрити найближчим часом
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Автор: Віктор Крук Джерело фото: https://www.facebook.com/profile.php?id=100095375714043
Теги: дитячий садок Кременчуцька міська рада очне навчання
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