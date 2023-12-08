Які дитсадки у Кременчуці планують відкрити найближчим часом

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Стало відомо, що протягом місяця у Кременчуці планують відкрити ще 6 дитячих садків, а це близько 300-350 місць. Про таке повідомив 7 грудня на засіданні комісії з питань освіти, молоді, міжнародних відносин, культури, спорту, ІТ-технологій, цифрової трансформації директор департаменту освіти Геннадій Москалик. Мова йшла про дошкільні заклади № 33, 50, 57, 58, 70, 82.

Пан Москалик розповів, як просуваються ремонти у дитсадках міста:

2 — ремонт, у цьому році не запрацює;

14, 23, 24 — немає укриттів, поки відкриватися не будуть;

32 — як тільки виконають роботи у підвалі будинку на вулиці Шевченка, туди зможуть водити вихованців дитсадка;

33 має запрацювати найближчим часом (через дорогу ліцей № 25, який надасть укриття дитсадку);

34, 35 — ведуться роботи з встановлення сигналізації, але важко знайти підрядника, тож у цьому році ці дошкільні заклади не запрацюють;

46 — у режимі створення проєктно-кошторисної документації;

50 — завершують сигналізацію, і він зможе функціонувати на базі ліцею № 31 уже найближчими днями;

57 — йдуть роботи з встановлення сигналізації, можливо, запрацює у цьому році або у січні наступного;

58 почне працювати разом з 8 гімназією (туди вихованці ходитимуть в укриття), до кінця року ремонт буде завершений;

67 доєднається до ліцею № 21, який почне роботу на початку наступного року;

70 — відкриється наприкінці грудня або на початку січня;

73 — поки працювати не буде;

74 — складається проєктно-кошторисна документація;

77 — роботи завершаться у січні — лютому;

82 — ремонт має закінчитися до кінця грудня.

Раніше ми писали, що деякі дитячі садки та школи у Кременчуці об'єднають.