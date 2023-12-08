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Кременчук, Освіта

Які дитсадки у Кременчуці планують відкрити найближчим часом

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 365

 

У найближчий місяць мають запрацювати 6 дошкільних закладів

Стало відомо, що протягом місяця у Кременчуці планують відкрити ще 6 дитячих садків, а це близько 300-350 місць. Про таке повідомив 7 грудня на засіданні комісії з питань освіти, молоді, міжнародних відносин, культури, спорту, ІТ-технологій, цифрової трансформації директор департаменту освіти Геннадій Москалик. Мова йшла про дошкільні заклади № 33, 50, 57, 58, 70, 82.

Пан Москалик розповів, як просуваються ремонти у дитсадках міста:

  • 2 — ремонт, у цьому році не запрацює;
  • 14, 23, 24 — немає укриттів, поки відкриватися не будуть;
  • 32 — як тільки виконають роботи у підвалі будинку на вулиці Шевченка, туди зможуть водити вихованців дитсадка;
  • 33 має запрацювати найближчим часом (через дорогу ліцей № 25, який надасть укриття дитсадку);
  • 34, 35 — ведуться роботи з встановлення сигналізації, але важко знайти підрядника, тож у цьому році ці дошкільні заклади не запрацюють;
  • 46 — у режимі створення проєктно-кошторисної документації;
  • 50 — завершують сигналізацію, і він зможе функціонувати на базі ліцею № 31 уже найближчими днями;
  • 57 — йдуть роботи з встановлення сигналізації, можливо, запрацює у цьому році або у січні наступного;
  • 58 почне працювати разом з 8 гімназією (туди вихованці ходитимуть в укриття), до кінця року ремонт буде завершений;
  • 67 доєднається до ліцею № 21, який почне роботу на початку наступного року;
  • 70 — відкриється наприкінці грудня або на початку січня;
  • 73 — поки працювати не буде;
  • 74 — складається проєктно-кошторисна документація;
  • 77 — роботи завершаться у січні — лютому;
  • 82 — ремонт має закінчитися до кінця грудня.

Раніше ми писали, що деякі дитячі садки та школи у Кременчуці об'єднають.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: vseosvita.ua
Теги: дитсадки ремонт
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