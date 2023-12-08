Стало відомо, які дитячі садки та школи об'єднають у Кременчуці

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У нашому місті спостерігається демографічна яма, також частина родин виїхала за кордон, тому і зменшують мережу дошкільних закладів

Стало відомо, які дитячі садки та школи об'єднають у Кременчуці. Про це на засіданні комісії з питань освіти, молоді, міжнародних відносин, культури, спорту, ІТ-технологій, цифрової трансформації розповів директор департаменту освіти Геннадій Москалик.

За його словами, у нашому місті спостерігається демографічна яма. За останні три роки народжуваність знизилася вдвічі (якщо зараз за тиждень на світ з’являється 30 немовлят, то раніше було 60). Також частина родин виїхала за кордон, тому менше дошкільнят відвідують дитячі садки. Через це і зменшують мережу дошкільних закладів.

Об'єднають наступні дитсадки:

21 + 26;

гімназія № 7 + 4 (дитсадок працюватиме у режимі підрозділу школи, як у Кременчуцькій початковій школі № 15);

25 + 11;

36 + 70;

гімназія № 21 + 67 (працюватиме як структурний підрозділ школи);

80 + 79.

— Є садочки, які фактично залишаються без дітей, немає заявок на прийом. Це віддалені мікрорайони, наприклад, 36 садочок. Що ми робимо з цими закладами? Залишаємо охорону, матеріально відповідальних осіб, двірника, решті працівників пропонуємо перейти у заклади, які функціонують, де є діти та потреба у працівниках. І люди працевлаштовані, і заповнені вакансії, — прокоментував пан Москалик.

Ті заклади, у яких немає дітей, переводять у режим «збереження», або «консервації». Опалення у приміщеннях поставлять «на мінімум» для належного функціонування системи та економії, але матеріально-технічну базу збережуть. І у будь-який момент, якщо зросте народжуваність чи діти з батьками повернуться з-за кордону і потрібно буде збільшити мережу дитсадків, ці заклади знову відкриють.

Станом 6 грудня у дошкільних закладах нашого міста:

загалом по списках — 5612 вихованців у садових групах та 653 — у яслах;

у групах, які працюють на повний день, є 1680 місць, подано заяв від батьків 1627, а фактично прийшло у цей день — 1105 вихованців (це 68%);

у групах з короткотривалим перебуванням 120 місць, поданих заяв — 112, а фактично прийшло 115.

Нагадаємо, що 6 грудня на бюджетній комісії Геннадій Москалик заявив, що про закриття шкіл у наступному році не йдеться, а на садочки чекає реорганізація.