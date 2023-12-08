У нашому місті спостерігається демографічна яма, також частина родин виїхала за кордон, тому і зменшують мережу дошкільних закладів
Стало відомо, які дитячі садки та школи об'єднають у Кременчуці. Про це на засіданні комісії з питань освіти, молоді, міжнародних відносин, культури, спорту, ІТ-технологій, цифрової трансформації розповів директор департаменту освіти Геннадій Москалик.
За його словами, у нашому місті спостерігається демографічна яма. За останні три роки народжуваність знизилася вдвічі (якщо зараз за тиждень на світ з’являється 30 немовлят, то раніше було 60). Також частина родин виїхала за кордон, тому менше дошкільнят відвідують дитячі садки. Через це і зменшують мережу дошкільних закладів.
Об'єднають наступні дитсадки:
Ті заклади, у яких немає дітей, переводять у режим «збереження», або «консервації». Опалення у приміщеннях поставлять «на мінімум» для належного функціонування системи та економії, але матеріально-технічну базу збережуть. І у будь-який момент, якщо зросте народжуваність чи діти з батьками повернуться з-за кордону і потрібно буде збільшити мережу дитсадків, ці заклади знову відкриють.
Станом 6 грудня у дошкільних закладах нашого міста:
Нагадаємо, що 6 грудня на бюджетній комісії Геннадій Москалик заявив, що про закриття шкіл у наступному році не йдеться, а на садочки чекає реорганізація.
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