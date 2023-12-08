Кременчуцький район отримає генератори із нової партії гуманітарної допомоги

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Їх передадуть об’єктам теплопостачання та водовідведення

Підприємства теплопостачання та водовідведення у Кременчуцькому районі отримають 12 генераторів потужністю 4 і 10 кВт у рамках гуманітарної допомоги від благодійної організації «Світло надії». Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.

Окрім цього медичні заклади із 6 громад області одержать гуманітарну допомогу у вигляді харчових продуктів. 51 роутер розподілять серед укриттів шкіл та лікарень області.

Нагадуємо, нещодавно музеї у Кременчуцькому районі отримали гуманітарку від Центру допомоги мистецтву України.