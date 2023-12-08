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Кременчук, Воїни світла

У Кременчуці встановлять дошки у пам'ять про загиблих військових — Сергія Мельничука та Максима Кагала

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 207

 

Рідні загиблого воїна Сергія Мельничука готові встановити дошку власним коштом

У Кременчуці встановлять дошки у пам’ять про загиблих військових — сержанта Сергія Мельничука та старшого лейтенанта Максима Кагала. Про це стало відомо під час засідання комісії з питань найменування об’єктів топоніміки, увічнення пам’яті видатних діячів і подій, встановлення пам’ятних знаків у межах громади.

У Кременчуці є вулиця, назвала на честь Сергія Мельничука (колишня Чкалова). Тепер його дружина та син попросили дозволу, аби встановити пам’ятну дошку на його честь на тому будинку, де чоловік жив з родиною з 2014 по 2022 роки. Усі мешканці будинку підтримали ініціативу та погодилися на це. Рідні загиблого воїна готові встановити дошку власним коштом.

Дружина та син Сергія Мельничука
Дружина та син Сергія Мельничука

Друга меморіальна дошка — на честь Героя України Максима Кагала. Його дядько Олег Кагал на засіданні розповів, що її вирішили розмістити на фасаді Кременчуцької гімназії № 3, де навчався Максим з 1998 по 2006 роки.

Члени комісії одноголосно підтримали встановлення цих табличок. Тепер відповідне рішення ухвалять депутати на сесії Кременчуцької міськради.

Голова комісії та секретар міської ради Юрій Гриценко розповів, що традицію встановлювати меморіальні дошки у пам’ять про усіх містян, які полягли за незалежність України, започаткували в Івано-Франківську. У Кременчуці також планують це зробити, але поки фінансування на ці витрати не закладене у міський бюджет.

Нагадаємо, частину вулиці Першотравневої перейменували на Старшого лейтенанта Кагала.


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Автор: Катерина Турубара
Теги: меморіальна дошка пам'ятна дошка військові воїни світла Максим Кагал
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