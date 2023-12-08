На Кременчуччині зіткнулися два легковики: постраждала пасажирка

Вчора, 7 грудня, о 14.07, на автодорозі Кременчук-Хорол поблизу села Опришки Кременчуцького району сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцького райуправління Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Відомо, що зіткнулися легкові Skoda Fabia та ГАЗ 3110-Волга.
Надзвичайники за допомогою гідравлічного інструмента відчинили пасажирські двері автомобіля Skoda та деблокували 34-річну пасажирку. Її передали працівникам екстренної медичної допомоги.
На місці працювали рятувальники 6-го державного пожежно-рятувального поста.
Нагадаємо, вчора на автодорозі Семенівка-Кременчук вантажівка з’їхала у кювет.
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