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Надзвичайні новини

На Кременчуччині зіткнулися два легковики: постраждала пасажирка

Сьогодні, 09:15 Переглядів: 307

 

Жінку деблокували з автомобіля та передали медикам

Вчора, 7 грудня, о 14.07, на автодорозі Кременчук-Хорол поблизу села Опришки Кременчуцького району сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцького райуправління Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Відомо, що зіткнулися легкові Skoda Fabia та ГАЗ 3110-Волга.

Надзвичайники за допомогою гідравлічного інструмента відчинили пасажирські двері автомобіля Skoda та деблокували 34-річну пасажирку. Її передали працівникам екстренної медичної допомоги.

На місці працювали рятувальники 6-го державного пожежно-рятувального поста.

Нагадаємо, вчора на автодорозі Семенівка-Кременчук вантажівка з’їхала у кювет.


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Автор: Дарія Згура
Теги: ДТП Кременчуцький район
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