У Кременчуцькому районі вантажівка злетіла у кювет

Вчора, 7 грудня, о 19.02 на автодорозі Семенівка-Кременчук поблизу села Герасимівка Кременчуцького району вантажний автомобіль з’їхав у кювет. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцького райуправління Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Працівниками Державної служби надзвичайних ситуацій відбуксирували вантажний автомобіль TATA на проїжджу частину дороги.
На місці працювали рятувальники 8-го державного пожежно-рятувального поста.
Нагадаємо, вчора на автодорозі Кременчук-Хорол зіткнулися легкові Skoda Fabia та ГАЗ 3110-Волга.
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