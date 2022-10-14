Вулицю Першотравневу розділили на дві: Університетську та Лейтенанта Кагала

Сьогодні, 19:30 Переглядів: 312

Сьогодні, 14 жовтня, депутати Кременчуцької міської ради затвердили нові назви ще 29 вулиць, провулків та проїздів, які перейменовують у процесі дерусифікації. При цьому вулицю Першотравневу розділили навпіл.

Третій етап голосування тривав із 19 вересня до 9 жовтня. Міська комісія з питань найменування об’єктів топоніміки вивчила результати голосування і винесла їх на затвердження міської ради.

У Кременчуці вже перейменовано близько 90 вулиць із запланованих 136. Зауважимо, що голосування за наступні 30 вулиць розпочнеться 20 жовтня.

Чому поділили Першотравневу?

Секретар Кременчуцької міської ради та голова комісії з перейменування Юрій Гриценко розповів «Телеграфу», як розділили вулицю Першотравневу:

— Від річкового вокзалу до вулиці Небесної сотні вулиця — Університетська. Від Небесної сотні до вокзалу — Лейтенанта Кагала. При цьому зберігається нумерація будинків, — розповів Юрій Гриценко.

Тобто нумерація будинків на вулиці на честь Героя України Максима Кагала розпочнеться з 28 та 43 будинку, від ринку «Плеяда» та «Центрального» аж до залізничного вокзалу.

Таким чином депутати намагалися знайти компроміс між двома варіантами.

Без скандалу не обійшлося

Ще однією зі скандальних назв став провулок Олега Кошового, де обрали не переможця народного голосування, а назву вулиці, яка не має відношення ні до видатних постатей, ні до Кременчука.

Після голосування читач «Телеграфа» Юрій написав лист-обурення щодо вулиці на честь архітектора Сергеєва, адже саме ця назва перемогла у голосуванні.

— Люди більшістю голосів проголосували за перейменування провулка Олега Кошового на Архітектора Сергеєва, але місцеві депутати вирішили перейменувати цей провулок на Княжий. Виходить, що місцеві чиновники вчергове витирають ноги об вибір громадян. Для чого тоді потрібне таке голосування, якщо рішення буде ухвалюватися не громадою, а 42 депутатами та мером на сесії за закритими дверима, і невже такі видатні люди як Петро Сергеєв, Леонід Утьосов, Дмитро Тьомкін, не заслуговують увічнення в назвах вулицях та в пам'ятниках. «Пройду по Абрикосовой, сверну на Виноградную», а де пам'ять про видатних особистостей? Хіба не це наше багатство? - написав читач.

«ТелеграфЪ» запитав у Юрія Гриценка, чому комісія яка взяла курс на назви, які мають відношення до видатних постатей, містян, що розвивали Кременчук, видатні події, повернулася до Абрикосових, Веселкових... Княжих, які історично не пов'язані з містом та не є обличчям нашої історичної свідомості.

Юрій Гриценко прокоментував як так вийшло, що назва Княжа потрапила на голосуванні сесії. За його словами, на голосуванні кременчужан найбільшу кількість голосів віддали за архітектора Сергеєва, проте на комісії розділилася кількість голосів (6 на 6). Саме тому на сесію винесли два варіанти. Депутати, частина з яких живе на цій вулиці, проголосували за варіант — Княжа.

Варто відзначити, що провулок Маяковського біля стадіону, де тренувався Олімпійський чемпіон Володимир Кисельов, тепер носитиме його ім'я. Вулицю Павлова назвали на честь видатного лікаря Парнети. Також історичну назву присвоїли провулку, де раніше знаходилося село Курчанівка — провулок Курчанівський. З'явилися вулиці на честь військових: головнокомандувача УПА Романа Шухевича, Чорних Запорожців, воїнів російсько-української війни Володимира Трусова, Давида Кострова, Максима Кагала.