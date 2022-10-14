Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС відкрив складальне виробництво автомобілів марки DAYUN
Микола Корецький
Як пройшло святкування храмового свята Свято-Успенського Храму та хто придумав «Московський патріархат»
Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Топ новина, Кременчук, Прощаємося із СРСР

Вулицю Першотравневу розділили на дві: Університетську та Лейтенанта Кагала

Сьогодні, 19:30 Переглядів: 312

 Рішення затвердили депутати на сесії Кременчуцької міської ради

Сьогодні, 14 жовтня, депутати Кременчуцької міської ради затвердили нові назви ще 29 вулиць, провулків та проїздів, які перейменовують у процесі дерусифікації. При цьому вулицю Першотравневу розділили навпіл.

Третій етап голосування тривав із 19 вересня до 9 жовтня. Міська комісія з питань найменування об’єктів топоніміки вивчила результати голосування і винесла їх на затвердження міської ради.

У Кременчуці з'являться вулиця Паризька та провулок Чорнобаївський

У Кременчуці вже перейменовано близько 90 вулиць із запланованих 136. Зауважимо, що голосування за наступні 30 вулиць розпочнеться 20 жовтня.

Чому поділили Першотравневу? 

Секретар Кременчуцької міської ради та голова комісії з перейменування Юрій Гриценко розповів «Телеграфу», як розділили вулицю Першотравневу:

— Від річкового вокзалу до вулиці Небесної сотні вулиця — Університетська. Від Небесної сотні до вокзалу — Лейтенанта Кагала. При цьому зберігається нумерація будинків, — розповів Юрій Гриценко.

Тобто нумерація будинків на вулиці на честь Героя України Максима Кагала розпочнеться з 28 та 43 будинку, від ринку «Плеяда» та «Центрального» аж до залізничного вокзалу.

Таким чином депутати намагалися знайти компроміс між двома варіантами.

Без скандалу не обійшлося

Ще однією зі скандальних назв став провулок Олега Кошового, де обрали не переможця народного голосування, а назву вулиці, яка не має відношення ні до видатних постатей, ні до Кременчука.

Після голосування читач «Телеграфа» Юрій написав лист-обурення щодо вулиці на честь архітектора Сергеєва, адже саме ця назва перемогла у голосуванні.

— Люди більшістю голосів проголосували за перейменування провулка Олега Кошового на Архітектора Сергеєва, але місцеві депутати вирішили перейменувати цей провулок на Княжий. Виходить, що місцеві чиновники вчергове витирають ноги об вибір громадян. Для чого тоді потрібне таке голосування, якщо рішення буде ухвалюватися не громадою, а 42 депутатами та мером на сесії за закритими дверима, і невже такі видатні люди як Петро Сергеєв, Леонід Утьосов, Дмитро Тьомкін, не заслуговують увічнення в назвах вулицях та в пам'ятниках. «Пройду по Абрикосовой, сверну на Виноградную», а де пам'ять про видатних особистостей? Хіба не це наше багатство? - написав читач.
«Людина, яка є автором відомих споруд, не варта пам'яті?»: у Кременчуці назріває скандал з перейменування вулиць

«ТелеграфЪ» запитав у Юрія Гриценка, чому комісія яка взяла курс на назви, які мають відношення до видатних постатей, містян, що розвивали Кременчук, видатні події, повернулася до Абрикосових, Веселкових... Княжих, які історично не пов'язані з містом та не є обличчям нашої історичної свідомості.

Юрій Гриценко прокоментував як так вийшло, що назва Княжа потрапила на голосуванні сесії. За його словами, на голосуванні кременчужан найбільшу кількість голосів віддали за архітектора Сергеєва, проте на комісії розділилася кількість голосів (6 на 6). Саме тому на сесію винесли два варіанти. Депутати, частина з яких живе на цій вулиці, проголосували за варіант — Княжа.

Варто відзначити, що провулок Маяковського біля стадіону, де тренувався Олімпійський чемпіон Володимир Кисельов, тепер носитиме його ім'я. Вулицю Павлова назвали на честь видатного лікаря Парнети. Також історичну назву присвоїли провулку, де раніше знаходилося село Курчанівка — провулок Курчанівський. З'явилися вулиці на честь військових: головнокомандувача УПА Романа Шухевича, Чорних Запорожців, воїнів російсько-української війни Володимира Трусова, Давида Кострова, Максима Кагала. 

 

3
Автор: Альона Душенко
Теги: перейменування вулиці дерусифікація
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 41 від 13 жовтня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 40 від 6 жовтня 2022

№ 39 від 29 вересня 2022

№ 38 від 22 вересня 2022

№ 37 від 15 вересня 2022

№ 36 від 8 вересня 2022

№ 35 від 1 вересня 2022

№ 34 від 26 серпня 2022

№ 33 від 18 серпня 2022

№ 32 від 11 серпня 2022

№ 31 від 4 серпня 2022

№ 30 від 28 липня 2022

№ 29 від 21 липня 2022

Всі pdf

Вверх