«Якщо хоче допомогти — взяв, віддав, допоміг і не під камеру», — голова Кременчуцької райради

Голова Кременчуцької райради Дмитро Колотієвський розповів про піар міського голови Кременчука та закликав довіряти лише офіційним джерелам інформації
Під час ранкового брифінгу у начальника Кременчуцької районної військової адміністрації голова райради Дмитро Колотієвський емоційно висловив своє бачення мотивів дій міського голови Кременчука Віталія Малецького щодо виконання невластивих йому функцій та обіцянок допомогти постраждалим мешканцям Чечелевого.
Він зазначив, що в селі внаслідок теракту, здійсненого росією, пошкоджено 65 будинків, а один із них зруйнований вщент. Одразу після цього районна військова адміністрація, разом з райрадою та Кам’янопотоківською тергромадою, спільно долучилися до ліквідації наслідків вибуху та допомоги у відновленню будинків. До робіт залучалися добровольці ДФТГ Кам’янопотоківської громади, комунальники та мешканці громади.
Дмитро Колотієвський зазначив, що компенсація збитків постраждалим – це «процедурне питання», яке потребує певного часу, знаходиться в компетенції Кам’янопотоківської територіальної громади й наразі вирішується згідно з нормами чинного законодавства.
Крім того, Кременчуцька районна рада звернулася за допомогою у ліквідації наслідків вибуху ракети до голів територіальних громад району.
Вочевидь, він мав на увазі розповсюджені у Телеграм-каналі міського голови Кременчука Віталія Малецького повідомлення про злети ракет з Білорусі у бік Кременчука. Це повідомлення спростував опозиційний до режиму Лукашенка Телеграм-канал Беларускі Гаюн. Воно також викликало здивування у багатьох українських військових та політиків.
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№ 41 від 13 жовтня 2022Читати номер