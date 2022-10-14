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Кременчук, Надзвичайні новини

«Якщо хоче допомогти — взяв, віддав, допоміг і не під камеру», — голова Кременчуцької райради

Сьогодні, 20:00 Переглядів: 166

 

Голова Кременчуцької райради Дмитро Колотієвський розповів про піар міського голови Кременчука та закликав довіряти лише офіційним джерелам інформації

Під час ранкового брифінгу у начальника Кременчуцької районної військової адміністрації голова райради Дмитро Колотієвський емоційно висловив своє бачення мотивів дій міського голови Кременчука Віталія Малецького щодо виконання невластивих йому функцій та обіцянок допомогти постраждалим мешканцям Чечелевого.

Він зазначив, що в селі внаслідок теракту, здійсненого росією, пошкоджено 65 будинків, а один із них зруйнований вщент. Одразу після цього районна військова адміністрація, разом з райрадою та Кам’янопотоківською тергромадою, спільно долучилися до ліквідації наслідків вибуху та допомоги у відновленню будинків. До робіт залучалися добровольці ДФТГ Кам’янопотоківської громади, комунальники та мешканці громади.

З бюджету Кременчука виділили 200 тисяч на допомогу мешканцям Чечелевого

Дмитро Колотієвський зазначив, що компенсація збитків постраждалим – це «процедурне питання», яке потребує певного часу, знаходиться в компетенції Кам’янопотоківської територіальної громади й наразі вирішується згідно з нормами чинного законодавства.

Крім того, Кременчуцька районна рада звернулася за допомогою у ліквідації наслідків вибуху ракети до голів територіальних громад району.

— Розуміючи чутливість цього питання — люди залишилися без даху над головою — у нас з’явився один очільник громади, який дозволяє собі втручатися у справи іншої громади для власного піару. Якщо хоче допомогти — взяв, віддав, допоміг і все це не під камеру. А ми бачимо піар. Завівся шкідник — один з керівників тергромад… Мені так здається, що він, напевно, працює або в Головному управлінні розвідки, або у Службі безпеки України. Чи може оператором РЛС, чи пілотом винищувача, який знаходиться на бойовому чергуванні? Він єдиний знає звідки й куди летять ракети. З нас сміється вже вся держава… Є офіційні канали інформації — Президент, ЗСУ, силові структури. По лінії реалізації функцій Президента створені обласні та районні військові адміністрації. Це офіційні джерела інформації того, що відбувається на фронті. Тому прохання — не реагувати на фейкові вкиди певних шкідників — посадовців нашого району. На мій погляд, інколи краще мовчати, ніж вкидати фейки під час війни, — заявив Дмитро Колотієвський.

Вочевидь, він мав на увазі розповсюджені у Телеграм-каналі міського голови Кременчука Віталія Малецького повідомлення про злети ракет з Білорусі у бік Кременчука. Це повідомлення спростував опозиційний до режиму Лукашенка Телеграм-канал Беларускі Гаюн. Воно також викликало здивування у багатьох українських військових та політиків.

З бюджету Кременчука виділили 200 тисяч на допомогу мешканцям Чечелевого

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцька районна рада Чечелево допомога
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